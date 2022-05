“La scelta di Luca? Un ripiego”. UeD, lascia a sorpresa studio e tronista e una volta fuori racconta tutto

Oltre alle vicende del trono over a Uomini e Donne tengono banco anche le storie del trono classico, quello che vede spesso al centro dello studio Luca Salatino che è impegnato nella conoscenza di tre ragazze. Nel dettaglio si tratta di Soraia, Lilli e Aurora. Quest’ultima pare essere la più agguerrita, mentre il tronista è confuso: “Non ci sto a capire più niente, invece di mettere l’acceleratore si tirano tutte indietro”.

Mentre Soraia ha preso la parola per far notare a Luca che sono ben quattro settimane che lui non la porta in esterna Aurora ha replicato alle accuse con altre accuse ed ha lasciato, per la seconda volta, lo studio del programma in protesta. “Io non ho scritto ti amo nella lettera, ti ho detto ho voglia di conoscerti, mi susciti curiosità, sei tu che sei scappato alla fine, mi hai aggredito verbalmente, in maniera pesante anche. Il problema nostro non è il bacio, abbiamo un problema di comunicazione, sto rivalutando il tutto, sono io che decido di tirarmi indietro a oggi, di andarmene”, ha spiegato la corteggiatrice.





Aurora Colombo di UeD attacca Luca Salatino

L’uscita di Aurora Colombo ha di fatto lanciato la volata alle altre due pretendenti. Chiusa questa parentesi la milanese si è concessa alle domande dei followers. “Luca mi ha subito incuriosito – ha raccontato sui social la corteggiatrice – ma durante la nostra frequentazione mi sono resa conto che certi suoi atteggiamenti e punti di vista non erano compatibili con i miei. Mi sono resa conto che non è la persona per me, altrimenti non avrei mai mollato, me lo sarei portato a casa”.

Nonostante questo lei è sicura del fatto che, se fosse rimasta, sarebbe stata lei la scelta e ha aggiunto: “Non vorrei passare per presuntuosa ma è ciò che credo…La scelta di Luca ora sarà un ripiego. Infine, incalzata dalle domande dei followers ha speso due parole anche sulle altre due corteggiatrici, Soraia e Lilli, che stanno conoscendo Luca Salatino.

Su Soraia ha dichiarato: “La trovo poco matura per gli attacchi che mi ha fatto, senza senso. Non amo le persone che infangano gli altri per emergere loro”, diverso il pensiero su Lilli: “Penso che sia l’esatto opposto di me, almeno da quello che ho visto in studio. Poco decisa e molto, troppo, introversa per quel contesto. Penso sia una brava ragazza”.

“Mi ha aggredita”. Bufera a UeD, la corteggiatrice denuncia tutto e lascia lo studio