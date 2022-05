Uomini e Donne verso la resa dei conti. A tenere banco non c’è solo la storia tra Riccardo e Ida ma anche altro. A proposito della prima coppia, contestatissima anche ieri da Tina Cipollari che non crede alla loro genuinità, sono usciti fuori nuovi retroscena. Il primo riguarda proprio Riccardo e una segnalazione ricevuta da Deianira Marzano. L’esperta di gossip, infatti, ha raccolto la voce di una fan che ha raccontato di aver incontrato Guarnieri in provincia di Taranto, mano nella mano con una donna mora.



La stessa donna che un’altra utente ha visto insieme a Riccardo durante la serata, in atteggiamenti che vanno oltre l’amicizia. La segnalazione mette in dubbio la buona fede del cavaliere, gettando un’ombra sul suo ritorno della trasmissione di Maria De Filippi. E non basta perché anche Ida Platano era stata beccata lontano dallo studio di Uomini e Donne con un uomo. Sarebbe addirittura scattato il bacio e il nome sarebbe quello del nuovo corteggiatore Marco.





Uomini e Donne, Aurora lascia lo studio



Storia di Riccardo e Ida a parte, a Uomini e Donne è quasi arrivato il momento della scelta di Luca Salatino al centro del tira e molla con Soraia, Lilli e Auora. “Sono parecchio nervoso un po’ con tutte. Stiamo arrivando in un momento dove per me non è facile, ho tante cose che mi passano per la testa, dovrei avere più certezze, invece una si tira indietro, lei mi sento preso per il c**o”.



E ancora continua il tronista di Uomini e Donne: “Non ci sto a capire più niente, invece di mettere l’acceleratore si tirano tutte indietro”. Mentre Soraia ha preso la parola per far notare a Luca che sono ben quattro settimane che lui non la porta in esterna Aurora ha replicato alle accuse con altre accuse ed ha lasciato, per la seconda volta, lo studio di Uomini e Donne in protesta.



“Io non ho scritto ti amo nella lettera, ti ho detto ho voglia di conoscerti, mi susciti curiosità, sei tu che sei scappato alla fine, mi hai aggredito verbalmente, in maniera pesante anche. Il problema nostro non è il bacio, abbiamo un problema di comunicazione, sto rivalutando il tutto, sono io che decido di tirarmi indietro a oggi, di andarmene”. Così ha spiegato la corteggiatrice di Uomini e Donne.

