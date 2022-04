A Uomini e Donne si continua a parlare di Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Tra i due qualcosa sembra bollire in pentola anche se da Riccardo arrivano solo smentite. In un’intervista al magazine di Uomini e Donne aveva tentato di chiarire la questione, evidentemente senza successo. Nel dettaglio aveva spiegato. Mi ha fatto molto piacere ballare con lei, chiacchierarci anche per poco… è passato tanto tempo dalla fine della nostra storia ed era giusto avere un piccolo chiarimento, anche perché l’ultima volta che ci siamo visti e parlati è stato, proprio in studio, più di un anno fa: all’epoca ci eravamo lasciati in malo modo”.



“Sono stato molto sereno nel rivederla a Uomini e Donne, e penso che questo riavvicinamento sia stato la cosa più giusta. Tra me e Ida la storia è finita, ma è rimasta tanta complicità. Dopo quello che abbiamo vissuto mi basta solo uno sguardo, un abbraccio o una risata per capirla e credo che per lei valga lo stesso. Ho un bellissimo ricordo, a oggi, di quello che siamo stati”.





Uomini e Donne, Soraia umilia Luca Salatino



Al cavaliere di Uomini e Donne non credeva Amedeo Vanza, che aveva sparato a zero. L’esperto di gossip rivela come i due si sentano da mesi: “Messaggi e brevi chiamate che non hanno fruttato un reale riavvicinamento – scrive Venza – fin quando lui ha deciso di ripresentarsi in trasmissione con la farsa di rimettersi in gioco”.



Ed lui non credono neanche in studio. Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Tina Cipollari continua ad insinuare che tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri ci sia un sentimento. Ma non sono stati loro il centro della puntata. Mentre Diego Tavani e Aneta fanno faville, Luca Salatino è ferito dalla decisione di Soraia di non baciarlo alla luce delle sue ultime esterne con la rivale Aurora.



l “Mi fa schifo baciarti dopo aver visto il bacio con Aurora“, ammette Soraia che aggiunge di temere Aurora vedendo Luca molto preso da lei. Aurora, poi, discute con Soraia. “Come fai a sapere le persone che frequento e a vedere le mie storie se mi hai bloccata?”, chiede la corteggiatrice. “Non ti ho bloccata, ma sono contenta che tu ti rivolga a me qui e non su Instagram”, replica Soraia facendo riferimento ad una storia che Aurora ha ammesso di aver pubblicato puntualizzando, però, che non era rivolta a lei.

