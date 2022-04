Uomini e Donne, ancora Ida Platano show. Nelle ore scorsa la notizia del ritorno di Riccardo Guarnieri aveva fatto saltare il banco. Diversamente dalle attese però il cavaliere tarantino non è tornato in studio per lei avendo già messo gli occhi su un’altra dama. Per Ida quindi una nuova delusione. Ora poi, contro di lei parla una ex protagonista del dating rivelando alcuni aspetti che, a suo dire, sarebbero limitanti all’interno del suo percorso. Per Ida, quindi, sembra non esserci pace.



“Siamo persone molto diverse, lei parte a mille…Penso che concretizzare in fretta sia un atteggiamento che fa scappare chi ti sta di fronte…”. Ha spiegato l’ex dama di Uomini e Donne. “Purtroppo penso che la felicità bisogna prima trovarla in se stessi per poter poi trovare un amore ma non dipendendo da esso…”. A parlare così è Ursula Bennardo, la compagna di Sossio Aruta al centro, tra l’altro, di polemiche nelle settimane scorse dopo il suo ritorno in studio.







Un ritorno a Uomini e Donne dopo mesi difficili, come ha spiegato lei stessa. “Abbiamo vissuto un momento di crisi – ha risposto Ursula Bennardo -. Dopo quella crisi ci sono stati miglioramenti dal punto di vista caratteriale perché i nostri problemi sono sempre stati caratteriali. Sossio si sta impegnando di più perché certi comportamenti non vanno più bene soprattutto quando si ha una famiglia”.



“Quando si è fidanzati e si litiga ognuno poi torna a casa sua, mentre quando si vive insieme bisogna cercare di vivere le giornate al meglio e lui ha un carattere particolare. Però si sta ammorbidendo”. Chi non si ammorbidisce sono gli haters che hanno preso di mira Ursula Bennardo. Alcuni hanno persino scritto “è tutta rifatta” e altri l’hanno definita “irriconoscibile”.



Ursula Bennardo è sempre stata molto bella e molto concordano, ma non tutti concordano invece con i ritocchini e pensano persino che possa “rovinare il viso”. La dama di Uomini e Donne, come nel suo costume, aveva risposto a tono invitando gli haters a stare zitti.

“Ho già scelto”. Riccardo Guarnieri, ritorno boom a Uomini e Donne: Ida Platano gelata