“Ho già scelto”. Riccardo Guarnieri, ritorno boom a Uomini e Donne: Ida Platano gelata

La storia tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano è una delle più chiacchierate degli ultimi anni. Una storia che ha segnato nel profondo la dama di Brescia. A rivelarlo era stata, nei mesi scorsi, Maria De Filippi in persona. Parlando con Alessandro Vicinanza delle difficoltà di Ida nel concedere fiducia aveva infatti spiegato: “Scusami se mi permetto di dire una cosa personale. Lei, dopo la storia con Riccardo, ha avuto bisogno di un aiuto per tanti anni. Per un anno è andata a cercare di farsi aiutare per capire come è fatta”.



“L’ha capito. Prima di legarsi di nuovo così in un attimo, ci pensa 20 volte. Mi sembra giusto, altrimenti cosa ci è andata a fare in analisi per un anno?”. E poi la conduttrice di Uomini e Donne aveva aggiunto altre considerazioni allo stesso Alessandro. “Lei chiude la storia nella speranza che tu le dica: ‘Non la chiudere perché ci tengo’. Ma tu non lo dici mai. Tu le dici sempre vedremo, faremo, saremo. Quello che lei cerca è un conforto anche a parole, che tu non dai mai”.







La storia con Alessandro si era poi chiusa ancora prima di iniziare. Nei giorni scorsi aveva fatto scalpore il ritorno di Riccardo Guarnieri. Il cavaliere tarantino, dopo mesi assenza, è tornato nel parterre per mettersi di nuovo in gioco e sperare di trovare la sua anima gemella dopo la fine delle storie con Ida Platano e Roberta Di Padua. Delle due solo Ida Platano è rimasta a Uomini e Donne.



E, tra l’altro, non ha mai nascosto di aver provato delle emozioni fortissime con Riccardo Guarnieri, tanto da considerarlo uno dei più importanti tra quelli incontrati a UeD. A quanto riportano le indiscrezioni sulle anticipazioni della nuova puntata Ida Platano e Riccardo avrebbero ballato al centro dello studio di Uomini e Donne. Ritorno di fiamma?



No, soltanto un omaggio del tempo che fu. O almeno così è per ora. Di sicuro c’è che Riccardo Guarnieri sta corteggiando un’altra dama di Uomini e Donne, tanto che è già stato protagonista di un’esterna. Tutto, poi, starebbe andando benone visto che la coppia sembra intenzionata a continuare la frequentazione. Una novità che Ida non ha preso affatto bene.

