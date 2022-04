UeD, arrivano anticipazioni “choc”. A quanto pare, le prossime puntate del dating show di Maria De Filippi saranno imperdibili per gli appassionati del programma. Che assisteranno al vero colpo di scena: il ritorno in studio di Riccardo Guarnieri, l’ex cavaliere che ha fatto innamorare Ida Platano e Roberta Di Padua.

Non solo. Gli spoiler che da qualche ora circolano in rete rivelano che prossimamente nello studio di UeD ci sarà una forte discussione tra Bruno e Vincenza, che porterà poi alla fine della loro relazione. Dama e cavaliere renderanno infatti nota la decisione di voler restare solo amici. A proposito di scontri, anche una nuova, accesa lite tra Pinuccia e Tina Cipollari.





UeD, torna Riccardo Guarnieri: la reazione di Ida Platano

Tra Pinuccia e Tina Cipollari c’è di nuovo maretta e per l’ennesima volta si ritroveranno l’una contro l’altra. Ancora, durante l’ultima registrazione di UeD non si è parlato di Veronica, la nuova tronista che sembra non aver convinto del tutto il pubblico che segue la trasmissione. Ma la sorpresa più grossa sarà il ritorno di Riccardo Guarnieri.

L’ex cavaliere tarantino manca da mesi da UeD e pochi scommettevano su un suo ritorno. E invece… riecco Riccardo Guarnieri nel parterre per mettersi di nuovo in gioco e sperare di trovare la sua anima gemella dopo la fine delle storie con Ida Platano e Roberta Di Padua.

Delle due solo Ida Platano è rimasta alla corte di Maria De Filippi e tra l’altro non ha mai nascosto di aver provato delle emozioni fortissime con Riccardo Guarnieri, tanto da considerarlo uno dei più importanti tra quelli incontrati a UeD. La sua reazione al ritorno dell’ex? Ammetterà di essere commossa ed emozionata nel rivederlo e, addirittura, ballerà insieme a lui. La domanda è: ci riproveranno?

