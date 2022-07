Valeria Cardone segnalazione, di nuovo. Non c’è tregua per la ex corteggiatrice di UeD, anche dopo la fine della sua storia con Matteo Ranieri. Dopo una marea di voci, la coppia nata nello studio di Maria De Filippi ha confermato la rottura e sia prima che dopo l’annuncio le critiche per entrambi sono arrivate a pioggia.

Così come le segnalazioni. Le ultime sono arrivate all’esperta di gossip e influencer Deianira Marzano, che di fatto non ha mai creduto a questa relazione tra Valeria Cardone e Matteo Ranieri. Nelle ultime ore ha pubblicato tra le sue Storie di Instagram dei nuovi messaggi.





Valeria Cardone segnalazione: “Costretta dalla famiglia di Matteo Ranieri”

C’è infatti chi ha notato che anche dopo l’addio Valeria Cardone continua a scambiarsi like con la sorella di Matteo Ranieri. Potrebbero essere rimasti in buoni rapporti, non ci sarebbe niente di male, ma non sarebbe così ad avviso degli utenti. Uno sottolinea che sotto l’ultimo post di lei c’è un commento della sorella dell’ex tronista.

“O la sorella va contro il fratello o Valeria e Matteo sono d’accordo da sempre e tutti lo sanno in famiglia”, ha commentato questo utente. Ma non è finita qui. Un altro segnala a Deianira Marzano che addirittura Valeria Cardone sarebbe “costretta a mettere ‘mi piace’ alla famiglia di Matteo”.

Infine una segnalazione su Soraia Allam. La fidanzata di Luca Salatino (che in questi giorni è spesso con Ranieri) nei giorni scorsi è andata a trovare Federica Aversano, con cui ha stretto un forte legame a UeD. E infatti aveva commentato negativamente la scelta di Matteo Ranieri, che aveva deluso non poco l’amica. “Soraia invece, che in questi giorni è da Federica, non può essere ripresa da quest’ultima perché è controproducente”, scrive ancora questo utente. Precisiamo che sono segnalazioni, non verità assolute.

“Vi dico io la verità”. UeD, Matteo Ranieri spalle al muro: da Valeria Cardone arrivano cose