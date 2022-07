Uomini e Donne, Matteo Ranieri e Valeria Cardone: dopo l’annuncio della fine della storia interviene la sorella di lei. Più che una parola, un gesto che vale molto ma molto di più. In queste settimane la coppia è finita nell’occhio del ciclone per una presunta gestione combinata della storia prima e della crisi poi. Molti utenti non hanno potuto che sollevare alcune critiche: “A questo punto, aveva ragione Sophie, ha imbrogliato tutti..”, scrivono a proposito di Matteo Ranieri.



La questione non si è fermata a questo, perché nel giro di poco ecco arrivare un like a un post di un hater da parte dell’ex corteggiatore Samuele Carniani. “Uscire da lì con una scelta ti fa crescere di follower e ti permette di ricevere qualche proposta lavorativa in più, ha scelto la ragazza più accondiscendente. Ha partecipato come tronista anche per un senso di rivalsa nei confronti della ex Sophie…”. Secca era stata la riposta di Matteo.





Uomini e Donne, Matteo Ranieri e Valeria Cardone: nuovi retroscena



“Ma la gente che senza conoscere una persona si arroga il diritto di dirle come deve vivere la propria vita, dando giudizi non richiesti…Esattamente che problemi ha?”, aveva scritto. E ancora: “Perdonate la mia poca presenza sui social ultimamente, avevo bisogno di staccare un po’ da tutto ho approfittato del viaggio per farlo. Scrivo queste righe perché penso sia giusto farlo nel rispetto di chi ha seguito il mio percorso. Io e Valeria non stiamo più insieme. È una decisione che abbiamo preso definitivamente solo dopo il mio rientro. Non è colpa di nessuno, non c’è odio né tantomeno rancore da parte di entrambi”.



“Non sempre le cose vanno come vorremmo, succede. È la vita […] Ricordo a chi con tanta ignoranza continua a scrivere che avrei dovuto avvisare immediatamente della nostra situazione che l’aver scelto di conoscere una persona davanti alle telecamere non mi rende vincolato né moralmente obbligato a dover raccontare tutto quello che succede nella mia vita privata […] Non mi interessa farci show”.



Ora, come detto, sulla questione è intervenuta la sorella di Valeria che, di fatto, ha scaricato tutta la colpa della fine della relazione su Matteo. La ragazza ha scelto infatti di rimuoverlo repentinamente dal proprio profilo Instagram e, dal canto suo, anche l’ex tronista ha deciso di unfollowandola a sua volta. Sul perché si siano lasciati quindi, nessuno dubbio: è stata una decisione del tronista.

