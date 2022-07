“Avevano ragione”. UeD, scoppia il caso su Matteo Ranieri: “Ha imbrogliato tutti”

Matteo Ranieri, la rivelazione dopo la rottura con Valeria Cardone. Riflettori che restano accesi sull’ex tronista di UeD alla luce del suo recente annuncio dove ha rivelato su instagram del capolinea raggiunto con l’ex corteggiatrice. La conferma della fine della relazione di coppia è andato incontro anche a non poche critiche nei riguardi di Matteo. Il motivo per alcuni utenti è abbastanza chiaro.

Matteo Ranieri, le critiche dopo la rottura: “Scrivo queste righe perché penso sia giusto farlo nel rispetto di chi ha seguito il mio percorso. Io e Valeria non stiamo più insieme. È una decisione che abbiamo preso definitivamente solo dopo il mio rientro”, questo il contenuto del messaggio che l’ex tronista ha deciso di condividere con i fan.





Matteo Ranieri, le critiche dopo la rottura con Valeria Cardone

Eppure molti utenti non hanno potuto che sollevare alcune critiche: “A questo punto, aveva ragione Sophie, ha imbrogliato tutti..”, scrivono a proposito di Matteo Ranieri. La questione non si è fermata a questo, perché nel giro di poco ecco arrivare un like a un post di un hater da parte dell’ex corteggiatore Samuele Carniani. (Matteo Ranieri innamorato di un’altra donna. Il rumor).

“Uscire da lì con una scelta ti fa crescere di follower e ti permette di ricevere qualche proposta lavorativa in più, ha scelto la ragazza più accondiscendente. Ha partecipato come tronista anche per un senso di rivalsa nei confronti della ex Sophie…”.

Insomma, per Matteo la situazione sembra complicarsi, anche alla luce dei recenti rumor sulla presunta nuova fiamma. Dalla parte dell’ex tronista, non poteva che schierarsi la madre: “Sempre fiera dei percorsi che hai fatto, non dare peso a tutte queste polemiche…”.

