“Mollata per lei”. UeD, Matteo Ranieri e Valeria Cardone: dopo l’addio spunta una donna

Uomini e Donne, Matteo Ranieri innamorato di un’altra donna. Sarebbe questa la verità dietro l’addio con Valeria Cardone. La notizia della fine della loro storia era arrivata qualche giorno fa. Ad assicurarlo è era stato l’esperto di gossip attivo su Instagram Amedeo Venza. “Ufficialmente finita la storia di una delle ultime coppie nate a Uomini e Donne. Matteo e Valeria non si sentono da settimane. Persone vicine fanno sapere che lei è rimasta delusa dal comportamento di Matteo”. L’ultima volta che si erano visti insieme è stata i primi di maggio, quando Valeria ha raggiunto Matteo a Genova.



Successivamente c’era stato anche il compleanno della Cardone che i due ragazzi hanno trascorso separatamente. Ora, finalmente, Matteo Ranieri rompe il silenzio e ammette tutto. “Scrivo queste righe perché penso sia giusto farlo nel rispetto di chi ha seguito il mio percorso. Io e Valeria non stiamo più insieme. È una decisione che abbiamo preso definitivamente solo dopo il mio rientro”.







E ancora continua Matteo: “Non è colpa di nessuno, non c’è odio né tanto meno rancore da parte di entrambi. Non sempre le cose vanno come vorremmo, succede”. Lo sfogo non si è esaurito qui. “L’aver scelto di conoscere una persona davanti le telecamere non mi rende vincolato né… tanto meno moralmente obbligato a dover raccontare tutto quello che succede nella mia vita privata, specialmente quando si tratta di situazioni intime e delicate come questa. Non mi interessa farci gli show”. (Leggi anche “Sta mentendo”. UeD, segnalazione su Valeria Cardone: ombre sulla storia con Matteo Ranieri)



Sul suo profilo Instagram Raffaella Mennoia, una delle autrici del programma, ci era andata giù pesante con qualcuno e, senza fare nomi, aveva sbottato con un caustico “Gente disonesta” salvo poi chiarire che non si trattasse di loro. Chi non rettifica e anzi rilancia è Deianira Marzano. “Matteo si è lasciato con Valeria come io avevo già detto settimane fa”, ha scritto la blogger.



“Matteo è innamorato di un’altra persona” ha poi aggiunto Marzano, ipotizzando che si tratterrebbe di un amore impossibile. Intanto sempre a quanto riporta la blogger Matteo avrebbe sostenuto i provini per il Grande Fratello Vip 7 professandosi single. L’ex tronista non disdegnerebbe di stare la centro dell’attenzione, vista la volontà di mettersi a disposizione delle telecamere 24 ore su 24.

