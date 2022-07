Uomini e Donne, Matteo Ranieri e Valeria Cardone, è finita tra loro. Stavolta sembrano esserci davvero pochi dubbi. Ad assicurare la fine della loro storia è l’esperto di gossip attivo su Instagram Amedeo Venza. “Ufficialmente finita la storia di una delle ultime coppie nate a Uomini e Donne. Matteo e Valeria non si sentono da settimane. Persone vicine fanno sapere che lei è rimasta delusa dal comportamento di Matteo”. L’ultima volta che si sono visti insieme è stata i primi di maggio, quando Valeria ha raggiunto Matteo a Genova.



Successivamente c’è stato anche il compleanno della Cardone che i due ragazzi hanno trascorso separatamente. A parlare della coppia ora è Federica Aversano, la non scelta di Matteo. Federica su cui aveva messo gli occhi anche Riccardo Guarnieri. “La trovo bellissima, mi piaceva molto il suo neo sul labbro e anche caratterialmente mi ha colpito: da casa percepivo tutte le sue paure e le comprendevo”, aveva detto.





UeD, finita tra Matteo Ranieri Valeria Cardone: Federica Aversano dice la sua



Parole che Federica Aversano aveva commentato sul Magazine di Uomini e Donne raccontando di un litigio anche con Ida Platano. “Ci credo che Ida non mi sopporti… e non ha ragione! Forse lo farei per smacco, mi sta antipatica per quello che ha detto su di me. Riccardo un bell’uomo. L’ho seguito, mi piace nei modi di fare. È molto carino e gentile”. (Leggi anche “La trovo bellissima”. Riccardo Guarnieri, svolta a UeD: stregato da lei)



Federica Aversano confessava che Riccardo Guarnieri “a primo impatto” le piace e lo trovava “interessante”. Parole non avevano fatto piacere a Ida Platano che con Federica Aversano aveva avuto, come detto, una discussione in studio. La delusione subita da Matteo Ranieri è stata grande. “Quel momento mi ha tanto deluso. L’ho già detto, non ho visto la sua coerenza e ho perso stima in lui”.



“Credo si sia esposto con me con troppa leggerezza, mi sono sentita presa in giro. Forse lo avevo idealizzato, e mi sono resa conto che Matteo non era quello che pensavo”. Ma ora non riesce a gioire per la storia conclusa tra Matteo e Valeria. “Non ho mai gioito per i momenti difficili degli altri. Anzi, me ne dispiace”

“Stanca di tutto questo”. UeD, Lilli Pugliese non ci sta: ora alza la voce