Riccardo Guarnieri è di nuova a UeD e come previsto si è già imposto come grande protagonista, soprattutto per i trascorsi con Ida Platano. Il cavaliere tarantino ha rilasciato un’intervista al magazine del programma per fare chiarezza sul suo percorso ma anche per fare, finalmente, una rivelazione su una donna del parterre.

Per prima cosa Riccardo Guarnieri dice di non aver mai sentito Ida Platano fuori da UeD: “Se non fosse stato così l’avremmo detto senza problemi”. E non hanno ancora parlato in privato come lui avrebbe voluto. “Di fronte a me vorrei trovare una persona disponibile a parlare ma anche serena: in questo momento la vedo un po’ altalenante”.





Riccardo Guarnieri UeD finalmente si espone

Non ha ancora chiaro quello che pensa e prova Ida Platano, che a suo avviso “non si sta aprendo”. Al momento, da parte sua c’è solo affetto, poiché legato al ricordo che ha della loro storia d’amore ma allo stesso tempo Riccardo Guarnieri UeD crede di essere “forse troppo frettoloso” a chiudere la conoscenza con Gloria di UeD.

Nell’intervista svela anche un mistero. Nelle scorse puntate di UeD si è infatti scoperto che a casa era rimasto colpito da una donna che si trovava in studio. Maria De Filippi non ha fatto nomi, ha solo precisato che si trattava di una persona che non fa più parte della trasmissione. Ora il cavaliere dice chi è.

Riccardo Guarnieri di UeD è rimasto colpito da Federica Aversano, l’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri: “La trovo bellissima, mi piaceva molto il suo neo sul labbro e anche caratterialmente mi ha colpito: da casa percepivo tutte le sue paure e le comprendevo”. Non è stato l’unico perché anche Alessandro Vicinanza aveva rivelato il suo interesse. Tornerà in studio come dama dopo questa rivelazione?

Riccardo Guarnieri, è successo di nuovo a UeD: ormai ha preso la sua decisione