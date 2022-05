La vecchia storia si infiamma di nuovo. A Uomini e Donne non capita di rado di vedere dame e cavalieri che hanno avuto una relazione riprovarci di nuovo. È quello che sta capitando a Riccardo Guarnieri e Ida Platano. I due hanno avuto un rapporto molto tormentato. Qualche giorno fa sul profilo social della dama è comparsa una frase che sembrava destinata proprio a Riccardo.

“Si attende un amore, si attende una parola, un gesto, un appuntamento. Bisogna sapere attendere, senza la frenesia contemporanea”. E poi Ida ha aggiunto: “Le cose si assaporano anche nell’attesa. E poi ci vuole pazienza anche nei rapporti”. Nel frattempo, però, Riccardo ha baciato Maria Grazia. E allora qualcuno ha storto la bocca: che sia tutto programmato, che ci sia un copione che Riccardo e Ida stanno seguendo. Prima di uscire allo scoperto?





Una cosa è certa, Riccardo Guarnieri è tornato protagonista a Uomini e Donne dopo il suo addio piuttosto rumoroso legato alla fine della storia con Roberta Di Padua. Proprio il cavaliere tarantino è sembrato molto in sintonia con Ida Platano. Anche se qualcuno non crede che si tratti di un rapporto sincero. L’esperto di gossip Amedeo Venza ha detto: “Il suo intento è ben preciso! Ritornare con Ida e riprendere il business che avevano lasciato”.

Questo invece il pensiero di Riccardo Guarnieri su Ida Plataon: “Sono stato molto sereno nel rivederla a Uomini e Donne, e penso che questo riavvicinamento sia stato la cosa più giusta. Dopo quello che abbiamo vissuto mi basta solo uno sguardo, un abbraccio o una risata per capirla e credo che per lei valga lo stesso”. Ora ci sono interessanti anticipazioni sulla puntata di oggi, giovedì 5 maggio. A quanto pare Riccardo metterà fine alla frequentazione con una dama.

Nella puntata non sarà presente Ida Platano. In compenso arrivano decisioni importanti per Riccardo Guarnieri. Dopo aver interrotto la conoscenza con Gloria Nicoletti, il cavaliere ha detto basta anche a Maria Grazia. Dunque per Riccardo non c’è pace. E sullo sfondo il ritorno di fiamma con Ida Platano appare sempre più concreto…

