Tanta carne al fuoco a Uomini e Donne. Tante storie e amori che sembrano nascere. Uno di questi è quello di Gemma Galgani che, dopo 10 anni e tante delusioni, sembra aver trovato la persona giusta ed essere pronta ad abbandonare lo studio con il nuovo cavaliere Giacomo. A dare l’anteprima era stato, nel corso di un’intervista, un altro cavaliere: Pierluigi. Una bella notizia (da prendere comunque con le pinze) che arriva dopo quella, meno confortante, sulle condizioni di salute della dama.



In tanti infatti si sono accorti di un cambiamento nella dama di Uomini e Donne. Molti telespettatori assicurano di vederla spenta e intontita. C’è chi ora crede che la causa siano alcuni problemi di salute. Questa è un’ipotesi che, in realtà, c’è nell’aria già da qualche settimana. Come prende quota l’idea che pare non ci sia alcuna volontà da parte della redazione di continuare a renderla protagonista dello show.





Uomini e Donne, la dedica di Ida è per Riccardo?



Lasciando Gemma da parte, i veri protagonisti della primavera di Uomini e Donne sono Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Nelle ore scorse sul profilo della dama è apparsa una frase che sembra essere destinata proprio a Riccardo. “Si attende un amore, si attende una parola, un gesto, un appuntamento. Bisogna sapere attendere, senza la frenesia contemporanea”.



E ancora continua la dama di Uomini e Donne. “Le cose si assaporano anche nell’attesa. E poi ci vuole pazienza anche nei rapporti”. Frasi che hanno scatenato una polemica e sembrano rafforzare la teoria che la coppia stia aspettando di uscire allo scoperto e che, anche il bacio di Riccardo con Maria Grazia, sia un percorso studiato a tavolino. In tanti, del resto, hanno avuto dubbi sulla genuinità della coppia.



Il primo a lanciare sospetti sulla coppia di Uomini e Donne era stato l’esperto di gossip Amedeo Vanza che aveva tirato in ballo Riccardo. Secondo Vanza “il suo intento è ben preciso! Ritornare con Ida e riprendere il business che avevano lasciato”. La coppia non aveva replicato eppure una frase di Riccardo non aveva convinto del tutto. Parlando di Ida aveva detto: “Sono stato molto sereno nel rivederla a Uomini e Donne, e penso che questo riavvicinamento sia stato la cosa più giusta. Dopo quello che abbiamo vissuto mi basta solo uno sguardo, un abbraccio o una risata per capirla e credo che per lei valga lo stesso”.

