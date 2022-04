“Perché non era in studio”. UeD in allarme per Ida Platano: messaggio sibillino sui social

A Uomini e Donne la storia tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano continua a tenere banco. Negli ultimi giorni il cavaliere tarantino ha avuto un duro faccia a faccia con Gloria Nicoletti dopo averle comunicato di aver baciato la dama Maria Grazia. Un bacio che ha mandato fuori giri Gloria. “Dici a tutte sei innamorata di me?”. E Riccardo ha risposto: “E’ il mio modo di scherzare non riesci a capire nemmeno questo, hai sbagliato programma, sono stato sempre sincero, tu ti fai influenzare da quello che dicono gli altri”. E ancora ha attaccato.



“Non ti ho trovato deciso in generale, tu hai detto che da casa non eri interessato a nessuno delle ragazze del parterre, addirittura devo sentirmi fortunata che hai preso il mio numero”. Nei giorni scorsi parole dure erano state usate dall’opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari. “Pensavo che tu fossi cambiato, ma sei un uomo così contorto, così complicato”.





Uomini e Donne, Ida Platano sarà assente per diverse puntate



“Vai a riesumare tutte le cose del passato. Io non so se stai qui per cercare una donna e l’amore, ma nel caso in cui ti fidanzassi, sarai un grande cornuto”. Un caos generale su cui spicca l’assenza di Ida Platano. La dama di Uomini e Donne era assente nelle puntate scorse e lo sarà anche nei prossimi giorni. Il vuoto lasciato dalla dama bresciana ha fatto saltare sulla sedia i telespettatori.



Sia sul canale di Uomini e Donne che sul profilo personale della dama sono fioccate richieste di spiegazioni. “Teso perché non sei in trasmissione oggi, mi è dispiaciuto non vederti”, ha scritto un fan della dama di Uomini e donne. “Ida dove eri oggi, come mai non sei in puntata?”, ha chiesto un altro utente social mandando un messaggio diretto alla dama Ida Platano. Spiegazioni che per ora Ida non ha dato apertamente lasciandosi andare a uno sfogo sibillino.



“Accetta un consiglio: ti giudicheranno sempre, quindi, vivi come c… ti pare”, ha scritto questo fan della dama del trono over. Un messaggio che la dama di Uomini e Donne condiviso e sposato completamente, dato che al suo sfogo social ha aggiunto anche le scritte “Buongiorno sti c…” e “Vivere come c… ci piace”. Che il messaggio sia riferito a Riccardo?

