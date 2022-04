A Uomini e Donne non si fermano gossip e indiscrezioni sulla coppia formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri. A la prima a non credere alla coppia è Tina Cipollari. “Pensavo che tu fossi cambiato, ma sei un uomo così contorto, così complicato – dice -. Vai a riesumare tutte le cose del passato. Io non so se stai qui per cercare una donna e l’amore, ma nel caso in cui ti fidanzassi, sarai un grande cornuto. Sei un uomo destinato ad essere tradito da una donna perché sei troppo complicato e hai un carattere litigioso”.

Accuse che hanno colpito il cavaliere di Uomini e Donne criticato, ieri, anche da Gloria Nicoletti.

“La decisione di Riccardo è stata un fulmine a ciel sereno. La mattina prima della registrazione mi ha persino mandato un sms per darmi il buongiorno! Avrei preferito non avere questa sorpresa, una telefonata non gli sarebbe costata nulla e mi avrebbe risparmiato una doccia fredda… Ma è per questo che ho pianto in studio: mi ha colto alla sprovvista”.





Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri contro Gloria Nicoletti



Oggi a Uomini e Donne è andato in scena un nuovo confronto. Gloria ha attaccato: “Dici a tutte sei innamorata di me?”. E Riccardo ha risposto: “E’ il mio modo di scherzare non riesci a capire nemmeno questo, hai sbagliato programma, sono stato sempre sincero, tu ti fai influenzare da quello che dicono gli altri”. E ancora ha attaccato: “Non ti ho trovato deciso in generale, tu hai detto che da casa non eri interessato a nessuno delle ragazze del parterre, addirittura devo sentirmi fortunata che hai preso il mio numero”.



Insomma, a Uomini e Donne la tensione è altissima. Solo ieri al magazine di Uomini e Donne Gloria era tornata a parlare di Riccardo. “Da parte mia l’interesse è forte – ha proseguito Gloria Nicoletti -. Riccardo mi ha colpita sin dal primo momento ed è innegabile che io ci sia rimasta un po’ male. Anche da pare sua c’era attrazione, infatti il mio sospetto è che lui si sia fermato perché la passione che sentiamo fa quasi passare in secondo piano la conoscenza personale”.



Gloria aveva raccontato al magazine di Uomini e Donne di aver molto sofferto per la scelta di Riccardo, ma di aver riflettuto a meno lucida e di essere certa che lui non sia tornato per Ida Platano. Nelle prossime settimane ne sapremo di più.

