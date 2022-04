“La verità su loro due”. Riccardo e Ida, bufera senza fine: la nuova segnalazione imbarazza UeD

Uomini e Donne è tornato dopo la pausa. Al centro dello studio ancora una volta Riccardo Guarnieri e Ida Platano. La loro storia convince sempre meno. A puntare il dito contro di loro, nei giorni scorsi, era stata a la blogger Deianira Marzano che raccontava di aver ricevuto due segnalazioni in poco tempo su Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Nel dettaglio Deianira aveva rivelato che non solo i due si sentirebbero da mesi ma di recente sarebbero stati a cena insieme.



La bomba sulla cena sembra confermata da uno scatto in cui si nota Riccardo a cena con una donna di cui non si vede il viso, ma che indossa la stessa giacca indossata poco prima su Instagram dalla Platano. La coppia di Uomini e Donne non aveva commentato il pettegolezzo. Né aveva risposto alle critiche feroci partite da Tina Cipollari. Durante una clip su Riccardo Guarnieri e Ida Platano, il cavaliere aveva affermato: “Oggi che riusciamo a parlare ti ho detto un semplice come stai”.





Uomini e Donne, Karina Cascella contro Ida Platano



“Non hai risposto alla domanda che ti è stata fatta quando stavi fuori, prima è partita la canzone nostra tu non mi hai guardato, io me lo sono ricordato, mi sono girato due volte, cosa significa? Che il ricordo è bellissimo”. A quel punto Tina Cipollari non ci ha visto più e ha utilizzato parole molto dure nei confronti di entrambi.



Mi fate proprio pena, siete due grandi furbi e state qua a Uomini e Donne solamente per visibilità. Finalmente è finita questa pagliacciata, l’ho trovata una cosa orrenda”. Ora sulla questione interviene anche Karina Cascella. “Ida per carina per carità, però dopo un po’ penso che se uno cerca davvero un amore grande e duraturo, se vedi che trascorsi tanti anni in un programma televisivo e non succede nulla, allora due domande te le fai”.



Quindi Karina aveva continuato: “Poi si sa, la tv piace a tutti e quindi pur di star lì… Vale per entrambi naturalmente”. A Uomini e Donne Ida aveva spiegato la sua posizione su Riccardo. “Se tu mi dici oggi ‘sei innamorata di Riccardo’, io ti so rispondere subito. Ti dico no, ma nella vita mai direi mai” ha sentenziato Ida Platano.

