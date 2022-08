Novità per Francesco Totti, dopo la separazione da Ilary Blasi. Su di lui sono uscite tantissime voci, che hanno travolto anche e soprattutto la sua fiamma Noemi Bocchi, infatti si è vociferato con forza di una possibile gravidanza della ragazza anche se non è stata confermata. Ora l’ex calciatore della Roma ha deciso di provare a ritornare alla normalità ed è stato avvistato in un luogo specifico. Ma subito è anche emersa una particolare richiesta fatta da lui per evitare che ci fosse l’assalto dei media.

Sicuramente per Francesco Totti questo non è il momento più facile della sua vita. La separazione con Ilary Blasi ha inciso notevolmente ed è costretto a convivere anche con numerose indiscrezioni. Intanto, si è saputa la presunta ragione della sempre più presente attività social della presentatrice: “Probabilmente questo continuo reportage della conduttrice dell’Isola dei Famosi, questa sovraesposizione mediatica pare rientrare in una precisa strategia. Forse studiata a tavolino con la sua agente Graziella Lopedota detta Il Generale”.





Francesco Totti, dopo la separazione da Ilary Blasi va a un torneo di padel

Presumibilmente Francesco Totti si è stancato di dover imitare quasi l’eremita e ha voglia di riprendere le sue attività pubbliche, ma allo stesso non ha intenzione di parlare dopo la separazione da Ilary Blasi. A rivelare cosa è successo nelle ultime ore è stata la pagina Instagram The Pipol Gossip, che ha raccontato qualcosa di nuovo su Er Pupone. Ha deciso di accettare una proposta di un suo caro amico, ma subito ha voluto precisare un aspetto, che è stato fondamentale per la sua presenza.

The Pipol Gossip ha scritto su Francesco Totti: “Totti si rifugia nel padel. In questi giorni Francesco Totti, che ha scelto il basso profilo, ha accettato un solo invito: quello dell’amico Gigi Di Biagio, ex calciatore, per partecipare ad un torneo di padel. Ma con una richiesta: no giornalisti, no tv”. Dunque, ha sì preso parte a questo evento sportivo ma ha voluto che venisse garantita precedentemente la mancata presenza degli organi di informazione. Cosa che gli è stata promessa e quindi si è recato al torneo.

Questi alcuni dei commenti, apparsi sotto il post di The Pipol Gossip: “Tutela i tuoi figli”, “Fai veramente ridere, no giornalisti o tv. Dovevi essere più furbo e non farti sgamare dai giornalisti”, “Hai voluto la bicicletta? E ora pedala”, “Fa bene a comportarsi così”. Quindi, reazioni contrastanti da parte dei follower, che non hanno una visione in comune su Francesco Totti.

