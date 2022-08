La strategia di Ilary Blasi. Nuovi capitoli nella storia dell’addio tra la conduttrice Mediaset e Francesco Totti, arrivata come un fulmine a ciel sereno un mese fa. Con due comunicati stampa all’agenzia Ansa, la coppia più bella di Roma ha annunciato il divorzio scatenando il gossip e i paparazzi, alla ricerca di nuovi scoop. Qualche tempo fa Oggi ha parlato delle nuove frequentazioni della coppia.

“Se è vero che Totti ha, da tempo, una storia con Noemi Bocchi, è vero che Ilary, in questi mesi, non sarebbe rimasta da sola. Non c’è un nome, ma ci sarebbe un profilo, forse perché è stata più scaltra di Totti: se lui, con Noemi, si è fatto vedere in giro per l’Europa, la sua ormai ex moglie no. Ma anche lei avrebbe (o avrebbe avuto) un compagno: un ragazzo di poco più giovane, personal trainer romano di base a Milano, già ex di alcune influencer”, si leggeva sul settimanale.





La strategia di Ilary Blasi dopo l’addio a Totti

Ora è il Corriere della Sera a scandagliare i fondali della storia più chiacchierata del 2022. E gli occhi sono puntati su Ilary Blasi, che da quando ha annunciato l’addio al Pupone, ha iniziato a pubblicare foto e Instagram story come se nulla fosse. Perché? C’è un motivo ben preciso? “Intanto Ilary documenta le vacanze sui social. – si legge sul quotidiano di via Solferino – Probabilmente questo continuo reportage della conduttrice dell’Isola dei Famosi, questa sovraesposizione mediatica pare rientrare in una precisa strategia. Forse studiata a tavolino con la sua agente Graziella Lopedota detta Il Generale”.

La strategia di Ilary Blasi è ben studiata, con uno scopo ben preciso, spiega ancora il Corriere: “Si tratta di massimizzare la propria immagine di donna comunque felice, realizzata e piena di vita. Serena anche senza l’ingombrante ex intorno, per poi affrontare lo show down finale. Ovvero la prima intervista pubblica, già concordata con la cara amica Silvia Toffanin, davanti alle benevole telecamere di Verissimo. E soltanto dopo, presentarsi finalmente all’incontro con i rispettivi avvocati, Alessandro Simeone e Antonio Conte, a questo punto entrambi in vacanza, all’estero, dopo aver atteso per giorni che ‘la signora Blasi’ si rendesse reperibile e così non è stato“.

La strategia di Ilary Blasi dopo l’addio a Francesco Totti – Non solo, secondo quanto ricostruito dal quotidiano pare Ilary Blasi abbia davvero una storia con Cristiano Iovino e che lui sia arrivato ben prima di Noemi Bocchi. “Lui sarebbe la vera causa della crisi irrecuperabile con l’ex numero 10 della Roma, non Noemi Bocchi dai Parioli, arrivata dopo”, si legge sul Corriere. Anche Ivan Rota su Dagospia scrive che un’attrice amica di Melory, sorella di Ilary, avrebbe confermato la liaison della Blasi con il pr e personal trainer. Ma c’è da dire che, mentre per Totti ci sono le foto che confermano il gossip, di Ilary e Cristian non c’è ombra di conferme.

