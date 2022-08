“Nella fogna delle fogne”. Ambra Angiolini, retroscena choc su quei mesi durissimi

Ambra Angiolini, il retroscena choc. Per la conduttrice è tempo di tornare a rimboccarsi le maniche e lanciarsi a capofitto negli impegni lavorativi dopo le turbolente vicende sentimentali con l’ormai ex Massimiliano Allegri. Nuova avventura televisiva per Ambra che riuscirà a conquistare il pubblico di XFactor. Ma sul fronte amoroso come sta procedendo?

Ambra Angiolini, retroscena choc dopo la rottura, e non solo da Max Allegri. La conduttrice dimostra come sempre di non indossare alcuna maschera e decide di parlare liberamente nel corso di un’intervista rilasciata per Vanity Fair.





Ambra Angiolini, retroscena choc dopo la rottura dal padre dei suoi figli

Ambra Angiolini al centro delle turbolente vicende sentimentali che hanno portato inevitabilmente alla rottura con l’allenatore bianconero. La conduttrice ammette un retroscena: “Io non ho bisogno per forza di un amore per stare bene, né la fine di un amore per stare male. L’unico vero fallimento che riconosco è la fine del rapporto con Francesco”. (Ambra Angiolini, nuovo amore per Max Allegri).

E sulla propria vita sentimentale, la conduttrice confessa: “Il cuore mi batte a prescindere. Sono felice e mi diverto senza pensare al grande amore. E questo non mi sembra un delitto”, mentre sul momento della separazione dal padre dei suoi figli: “Dopo la rottura della mia famiglia sono caduta in depressione, finita nella fogna delle fogne, ed era giusto che ci finissi, perché era il passaggio dell’elaborazione di un lutto enorme”.

Ambra Angiolini rivela ancora: “Solo da quella cosa ho dovuto risorgere, per tutto il resto non c’è nessuna resurrezione. Più spesso c’è ribellione”. Leonardo e Jolanda al centro del mondo di Ambra Angiolini che sul rapporto con il figlio 16enne ammette: “Con lui sono sempre in travaglio, è sempre lì, nella pancia e mette i piedini sotto le costole e spinge”, mentre sulla figlia: “È l’universo, invoco lei quando sono in crisi. È la cura del mondo”.

