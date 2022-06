“Loro due al mare insieme” Max Allegri, nuovo amore dopo Ambra Angiolini: le foto parlano chiaro

Massimiliano Allegri, nuova fidanzata all’orizzonte per il tecnico della Juventus. Gli scatti rubati arrivano dalla Sardegna. Un anno e mezzo fa era arrivata la fine della storia con Ambra Angiolini. Una rottura dopo quattro anni di relazione che aveva fatto molto rumore. Ad alimentare il polverone, poi, ci aveva pensato Striscia la Notizia che aveva consegnato il Tapiro d’oro ad Ambra. Un gesto che molti avevano ritenuto offensivo sul quale perfino gli avvocati dell’attrice avevano posto la loro attenzione.



Se da Max era arrivato il silenzio assoluto Ambra, dopo settimane, aveva commentato la fine della storia. “Esiste per tutti il giorno zero, è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte. Ci si allontana dalle persone, che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state. Si chiama giorno zero, perché quello che segue lo zero è sempre un inizio e negli inizi non si conosce sconfitta”.





Massimiliano Allegri, in vacanza con la nuova fidanzata?



Quindi, senza nominarlo direttamente, aveva fatto comprendere che Allegri sia stata una persona assente, ancora di più nell’ultimo periodo. La verità non è mai uscita fuori del tutto. Ma a quanto pare all’interno dell’ambiente della Juventus ci sarebbero diverse persone che conoscono come sono realmente andate le cose tra il tecnico bianconero e la showgirl.



Ambra avrebbe gridato al tradimento dopo aver trovato delle prove nella macchina di Massimiliano. Acqua passata ormai con entrambi che stanno cercando di costruire nuovi rapporti. Se l’ex Non è la Rai sembra ancora single. Max sembra vicino ad una donna. Gli scatti rubati arrivano direttamente dalla Sardegna, per la precisione da un prestigioso ed esclusivo resort di Santa Margherita di Pula. (Leggi anche “Mi sono operata”. Intervento chirurgico per Ambra Angiolini: lo annuncia con una foto e svela tutto)



Le foto ritraggono Massimiliano Allegri in piedi accanto alla donna, che indossa un bikini giallo e ha i capelli raccolti. I due non sono particolarmente vicini, né sembrano avere atteggiamenti inequivocabili. Nessun bacio, nessun abbraccio, insomma un rapporto che non sembra quello di due fidanzati. Ma non chi lo sa che non sia l’inizio di una nuova relazione.

