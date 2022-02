“Mi sono operata”. Intervento chirurgico per Ambra Angiolini: lo annuncia con una foto e svela tutto

Operazione chirurgica per Ambra Angiolini. Nelle scorse ore è stata lei stessa a comunicare ai suoi follower di essersi sottoposta a questo intervento, che ha ritenuto necessario per mettersi alle spalle un problema che la attanagliava da tanto tempo. Un vero e proprio sollievo per l’ex di Massimiliano Allegri, che si è immortalata con il medico che l’ha resa indubbiamente più felice. E sono emersi anche tutti i dettagli su dove si sia recata per avere la migliore assistenza sanitaria per questa sua operazione.

Prima della fine dell’anno scorso, precisamente durante le festività natalizie, Ambra Angiolini si era emozionata moltissimo per una dedica della figlia Jolanda. La ragazza le aveva scritto una poesia dal titolo ‘Il libro segreto’: “Questo corpo è un libro segreto, che non vorrei leggere mai. Ogni giorno provo a nasconderne il contenuto come posso, ma è lì. Ha pagine spesse e lettere scure incomprensibili ad occhi troppo curiosi, ma superficiali; e specchi di aria, invece, per le finestre delle anime pure”.

Ambra Angiolini l’abbiamo vista spesso e volentieri con gli occhiali da vista, tenuto conto che ha sempre dovuto convivere con alcuni problemi legati agli occhi. Ora però ha dato un taglio definitivo a questa problematica e, nonostante nessuno le avesse mai fatto notare disagi su questo argomento, ha voluto compiere un gesto drastico per mettere fine alle sue problematiche. E nell’immagine in cui si è immortalata con il chirurgo si può notare un sorriso sotto la sua mascherina.





Nella didascalia che ha accompagnato la sua foto, postata su Instagram, Ambra Angiolini ha scritto: “Grazie Marco, sono tornata a vedere bene. In ogni senso”. Quindi, ha deciso di ricorrere alla chirurgia refrattiva e adesso ha una vista eccellente, che non necessita più degli occhiali. L’intervento chirurgico è stato effettuato nella città di Genova, ad ‘Eye Laser’. Proprio in questa struttura ci sono i migliori esperti di laser agli occhi del nostro Paese e lei ha quindi voluto puntare sulle loro enormi capacità mediche.

Per quanto riguarda la sua vita lavorativa, Ambra Angiolini è stata protagonista quest’anno nel film ‘La notte più lunga dell’anno’ del regista Simone Aleandri, mentre l’anno scorso nella pellicola ‘Per tutta la vita’. In televisione invece ha recitato nel 2021 nella serie ‘Le fate ignoranti – La serie’ e nella stagione 2019-2020 in un’altra serie tv, intitolata ‘Il silenzio dell’acqua’.