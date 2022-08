Loredana Lecciso e il rapporto con Romina Power. Tensioni e continui alti e bassi con l’ex moglie di Al Bano, o almeno è questo il messaggio che arriva ai fan. D’altronde chi più delle dirette interessate ha voce in capitolo sulla questione alquanto delicata. A spiegare la verità sul loro rapporto ci ha pensato proprio Loredana Lecciso.

Loredana Lecciso, la verità su Romina Power. La showgirl ha sempre cercato di restare vaga sull’argomento ma negli anni sono state tante le voci sul rapporto tra le due donne che rappresentano il passato e il presente del cantante di Cellino San Marco. Lo avrebbe spiegato proprio Loredana Lecciso nel corso di un’intervista rilasciata per il settimanale Nuovo.





Loredana Lecciso, la verità su Romina Power. Il loro rapporto nelle parole della showgirl

“La verità sui rapporti con Romina? La verità viene fuori nel bene e nel male. E’ questione di tempo, e io sono paziente. Mentre con Al Bano va tutto benissimo. Abbiamo ritrovato la nostra dimensione iniziale. Un mio ritorno in televisione? Se mi proponessero un programma in coppia con mia figlia Jasmine accetterei subito, e Al Bano ne sarebbe felicissimo e farebbe il tifo per noi”, la risposta di Loredana Lecciso. (Loredana Lecciso non vede l’ora: “Presto nonna”).

Poi la showgirl aggiunge qualcosa anche sul rapporto con Al Bano per Novella 2000: “Le discussioni con Al Bano? È capitato di discutere su diverse cose e avere alti e bassi La su una cosa siamo andati sempre d’accordo, l’educazione e il percorso che i figli dovevano fare. Questa è una cosa che ci ha sempre uniti, è una fortuna, un dono: l’idea che avevamo sui nostri figli viaggiava in maniera parallela. L’obiettivo era comune”.

“Noi come coppia potevamo avere motivi di discussione, punti di vista differenti, ma sull’educazione dei figli mai, avevamo gli stessi obiettivi, probabilmente perché veniamo da due famiglie molto sane e solide e quindi non abbiamo fatto altro che replicare e attingere da quelli che erano i valori che ci hanno trasmesso. Adesso viviamo un rapporto molto equilibrato e molto più maturo, il tempo fa crescere le cose e dopo una certa età si raggiunge giocoforza un equilibrio”, sottolinea a conclusione.

