“Presto nonna”. Loredana Lecciso già non vede l’ora, pronta a calarsi nella nuova veste

Loredana Lecciso e Albano Carrisi aspettano questo momento con ansia. La coppia non ha mai fatto mistero di amare la famiglia numerosa ed è pronta ad aggiungere un posto a tavola. Negli ultimi mesi il cantante di Cellino San Marco e la compagna sono stati spesso al centro del gossip. Neppure in questi ultimi mesi si era spenta la voce di un matrimonio imminente, matrimonio che invece non si è mai materializzato. Cosa che, a quanto pare, a Loredana interessa fino a un certo punto.



Nella conversazione con un giornalista di Nuovo, Loredana Lecciso aveva dichiarato: “Qualche anno fa mi mancava il matrimonio, ora scegliamo invece di costruire la nostra vita insieme ogni giorno, senza che nessuna burocrazia ci trattenga. Siamo una coppia imperfetta ed è meglio così perché nelle persone perfette il punto di rottura c’è sempre, mentre quelli come noi sanno resistere”. Poi aveva aggiunto.





Loredana Lecciso, la figlia Brigitta Cazzato presto sposa

“Faccio la mamma a tempo pieno, mi prendo cura delle rose che ho piantato insieme ad Albano e sto lavorando ad una linea di abbigliamento tutta mia. Sono tornata a essere giornalista pubblicista”. Insomma Loredana è pronta verso altri traguardi. La sua vita del resto è stata molto movimentata, sia lavorativamente che dal punto di vista sentimentale. Loredana Lecciso ha infatti avuto un precedente matrimonio con Fabio Cazzato. Dall’unione con lui è nata la figlia Brigitta. (Leggi anche Al Bano, le parole nette dopo gli ultimi fatti).



Con Al Bano invece è legata sentimentalmente da 22 anni e con il cantante di Cellino San Marco ha concepito due figli: Jasmine, classe 2001, e Bido, nato l’anno successivo. Lei e l’artista pugliese sono molto felici adesso, ma non hanno più voglia di sentir parlare di nozze. Mentre soprattutto lei aspetta quella della figlia Brigitta.



Le nozze di Brigitta Cazzato – come spiegato da mamma Loredana Lecciso alla rivista diretta da Roberto Alessi – si terranno in autunno inoltrato con rito civile. Per il rito religioso toccherà attendere l’estate 2023. “Auguro a mia figlia di avere una vita bella, il più lineare possibile. Una famiglia tradizionale che possa durare il più possibile. Al momento Brigitta non è in attesa, ma mi piacerebbe molto diventare una nonna, mi impegnerei e sarebbe una grande gioia”.

