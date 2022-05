Romina Power, il gesto per Al Bano. Il cantante festeggia i suoi 79 anni. Un traguardo importante per il cantante di Cellino San Marco che non poteva che essere accompagnato dalla cascata di auguri da parte di amici e dei fan. Ma il primi augurio per Albano Carrisi arriva di prima mattina da una persona più che speciale che batte tutti sul tempo.

Al Bano raggiunge 79 anni avvolto dal calore e l’affetto di tutti. Ma il primo augurio speciale non poteva che essere quello di Romina Power, che proprio di prima mattina ha ben pensato di omaggiare il compleanno dell’ex marito con una dedica speciale. Un gesto inspettato, ma fino a un certo punto.

Non è la prima volta che accade e in questi casi sempre meglio rispettare le ‘tradizioni’. Infatti anche lo scorso anno gli auguri di Romina Power hanno battuto tutti sul tempo. Per i 79 anni di Albano Carrisi, il post ha decisamente un tono nostalgico dall’effetto più che commovente.

Per i 79 anni di Albano Carrisi, l’ex ha ben pensato di rendere pubblici cinque fotografie significative, di cui tre in bianco e nero, accompagnando gli scatti con una dedica che fa centro: “Tanti auguri, Albano! Che questo giorno del tuo compleanno ti porti tanta felicità!”. Queste le parole di Romina Power e il gesto che Loredana Lecciso ha visto. (Romina Power operata in ospedale).

E Loredana Lecciso? Ebbene, a poco tempo di distanza dal messaggio di Romina, gli auguri della compagna di Alba Carrisi si ‘spogliano’ di ogni orpello: “Auguri Al”, ha scritto la showgirl su Instagram. Parole semplici seguite da un cuore rosso e una foto di coppia.

