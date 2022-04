“Dicono che io e Al Bano…”. Romina Power, è il momento di parlare. E senza giri di parole

Romina Power non ci sta e in queste ore ha manifestato tutta la sua rabbia per quello che sta accadendo. A c’entrare è anche Albano Carrisi, ma a rompere il silenzio è stata la cantante americana con un post sul social network Instagram. Parole molto dure, che fanno comprendere quanto sia sia innervosita alla luce di quello che è stato scritto e detto nei suoi confronti e in quelli dell’artista originario di Cellino San Marco. C’è attesa anche per capire se Al Bano vorrà anche aggiungere qualcos’altro.

A breve vi diremo tutto su Romina Power, ma intanto è emerso che Albano Carrisi infatti finirà in tribunale il prossimo maggio al processo che lo vede parte lesa: è rimasto vittima di una truffa. Secondo quanto riportato dal Quotidiano di Puglia, la vicenda risale al 2018. Quando, per via telematica, furono acquistate ben 30 casse del suo vino, comprate e pagate all’interno del suo store con un bonifico. Ma il bonifico era inesistente. Ma vediamo adesso cosa ha affermato la statunitense.





In particolare, Romina Power non ha fatto proprio nomi di programmi o cognomi di qualche conduttore televisivo, ma sta di fatto che si è scagliata contro il mondo della televisione italiana. Non può proprio accettare ciò che è stato detto su di lei e su Al Bano e in un certo senso sembra che abbia rappresentato in questa maniera anche il pensiero del cantante pugliese. In una storia Instagram ci è andata giù duramente e non è da escludere che possa aggiungere qualcosa in più nelle prossime ore.

Attraverso i social Romina Power ha quindi postato: “Vedo che in tv qui in Italia spesso si riferiscono a me e ad Al Bano come una ‘soap opera’. Vorrei puntualizzare che noi siamo esseri umani con le nostre sensibilità e le nostre storie individuali. Quell’appellativo ci viene appiccicato da persone che non rispettano l’essere umano, a corto di argomenti e di vero rispetto per il prossimo”. Da qui in avanti non digerirà mai più simili parole che saranno usate dalla tv sulla sua persona e su quella di Carrisi.

Qualche giorno fa Romina Power si è sottoposta ad un intervento chirurgico. L’annuncio è stato dato dalla figlia, Romina Carrisi attraverso il profilo Instagram dove ha informato tutti e in tempo reale sulle condizioni di salute della madre. “Sono andata a trovare mia mamma in ospedale. È stata operata al ginocchio e adesso è impegnata con la riabilitazione”.

