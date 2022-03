Gesto choc di Albano nelle ultime ore. La notizia sta facendo rapidamente il giro del web. Purtroppo per il noto cantautore pugliese non è un periodo semplice. Poco più di una settimana fa si venne a sapere di una sua discussione, in strada, con la figlia Romina JR. Adesso si scopre che la sua ex Romina Power è in ospedale. Fortunatamente non si tratterebbe di nulla di grave. Ma andiamo a scoprire di cosa si tratta.

A chiarire la situazione ci ha pensato la figlia Romina Jr che ha raccontato tutto attraverso il noto social network Instagram. In alcune storie la figlia di Albano e Romina Power ha rivelato di essere stata a far visita a sua madre: “Sono andata a trovare mia mamma in ospedale. È stata operata al ginocchio e adesso è impegnata con la riabilitazione”.





Sulle reali condizioni dell’amata cantante che ha fatto sognare milioni di italiani – e non solo – in coppia con l’allora marito Albano non si sa molto. La stessa Romina Power non ha fatto sapere ancora nulla. È stata la figlia Romina Jr a spiegare che sua mamma adesso “sta bene, è coccolata e quasi pronta per tornare a ballare la salsa con me!”.

Nulla di preoccupante, dunque. Ma a preoccupare, o meglio a far parlare in queste ore, è un altro aspetto della vicenda. Ovvero quello che ha fatto Albano. Meglio ancora, quello che ‘non’ ha fatto. Sempre a sentire i numerosi fan della coppia. Rimasti innamorati della meravigliosa favola d’amore e di musica di cui Romina e Albano sono stati protagonisti per tanti anni.

I fan di Albano e Romina Power sono in subbuglio. Nelle ultime ore si è infatti scoperto che la cantante è finita nuovamente in ospedale per sottoporsi ad un intervento al ginocchio. La figlia ha rassicurato i suoi follower che la mamma sta bene. Ma i fan si aspettavano che anche l’ex marito Albano, oggi con Loredana Lecciso, facesse gli auguri di pronta guarigione a Romina. Cosa che a quanto pare non è ancora avvenuta. Almeno sui social. Dove però l’ex cantante è ben presente con le sue dichiarazioni sulla guerra in Ucraina. E anche con la notizia dell’adozione di alcuni sfortunati bambini di quella terra martoriata…

