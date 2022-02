Albano Carrisi senza pace. Nuovi guai in famiglia per il cantante di Cellino San Marco. A tenere banco è ancora il suo rapporto con Romina jr. Se ne era già parlato a Oggi è un altro giorno quando l’affondo di Romina jr era stato pesante: aveva infatti confidato pubblicamente che non si era mai sentita capita dal genitore. “Non credo di essere mai stata capita da te”. “Secondo me sbagli, tu sei andata via per sette anni in America. Un figlio deve anche ascoltare il padre”, aveva replicato Albano Carrisi.



Per poi aggiungere: “Il destino è stato carogna nei nostri confronti. Ci sono stati degli eventi che non hanno reso la tua infanzia fantastica. Abbiamo avuto delle vicissitudini che non avrei mai voluto vivere. Poi sei andata in America…”. L’America che per Albano Carrisi si lega in maniera tragica alla fine di Ylenia, scomparsa a New Orleans e mai più ritrovata.



“Ricordo la sua forza, la sua vita, la sua energia. Lei in un mese in Russia imparò a scrivere e a parlare in russo. Aveva una curiosità della vita pazzesca”. “Mi disse che doveva scrivere un libro sugli homeless, sui senzatetto – ricordava Albano Carrisi di Ylenia – Le feci notare che era a un passo dalla laurea Non ci fu niente da fare, era maggiorenne e decise cosa fare. La vita poi è andata come doveva andare. Meno ne parlo e meno mi faccio male, salterei…”.







Chi continua a seguire da vicino Albano Carrisi sono invece i fotografi di Nuovo Tv che pare abbiano beccato il cantante e la figlia mentre discutevano animatamente per strada, a Roma. Mistero sulle cause del lititgo quello che sembra certo è che la tensione tra Albano e Romina Junior è più che mai alle stelle. Il loro rapporto, come detto, è stato segnato prima dalla scomparsa della sorella Ylenia e poi dal divorzio dei genitori.



Due situazioni drammatiche che, a detta di Albano, hanno sicuramente influito sul suo legame con Romina, con la quale nel 2004 ha pure condiviso l’esperienza all’Isola dei Famosi. Per Carrisi la vita è stata carogna nei suoi confronti e in quelli della sua famiglia. Per un periodo Albano Carrisi e Romina jr avevano lavorato pure nell’azienda vinicola. Ultimo scampolo di normalità.