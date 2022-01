“Io e lei”. Al Bano, parole nette dopo gli ultimi fatti: la verità tra lui e Loredana

Dichiarazioni molto importanti da parte di Albano Carrisi, che non ha vissuto giorni facili. Il cantante di Cellino San Marco è stato infatti contagiato dal coronavirus, ma nonostante lo spavento iniziale tutto è andato per il verso giusto anche e soprattutto grazie al vaccino. Sul settimanale ‘Oggi’ ha infatti confidato di essere in buone condizioni e quindi il peggio sembra essere ormai alle sue spalle. Ma adesso ha voluto fare chiarezza anche sul lato sentimentale e in particolare su Loredana Lecciso.

A proposito del Covid, Albano Carrisi ha fatto sapere nei giorni scorsi: “Ho fatto il nonno per qualche giorno ed è stato bellissimo. Solo che mia figlia il 24 ha invitato alcune amiche ed è venuto fuori che una di loro era positiva. Io e Romina junior ce lo siamo beccato, per fortuna Cristel e i bimbi sono negativi”. Poi qualche considerazione anche sui no vax: “Se la tua verità porta morte o malattia, o prendi coscienza oppure dobbiamo fartela prendere. Bisogna capire la gravità della situazione”.

Nell’ultimo periodo erano circolate delle voci riguardanti un riavvicinamento sempre più forte tra Albano Carrisi e Loredana Lecciso, la giornalista di ‘Oggi’ non ha ovviamente potuto farsi scappare questa occasione e ha chiaramente domandato ad Al Bano quale fosse la situazione attuale tra i due. La risposta dell’artista pugliese è stata a dir poco sorprendente, infatti in pochi probabilmente si sarebbero aspettati di leggere un’affermazione così chiara e senza alcun tipo di ombre.





Ad Albano Carrisi è stato posto questo quesito: “La fiamma tra di voi si era spenta?”. E lui ha prontamente risposto: “Ritorno di fiamma? Perché il fuoco si era spento? Grazie a Dio il fuoco sta bene e funziona a meraviglia. Stiamo lontani solo a causa del virus e non sa quanto mi dispiaccia questa situazione”. Quindi, semplicemente non è potuto stare vicino alla sua dolce metà solamente per il coronavirus, ma non ci sarebbero stati problemi di coppia con il feeling che è rimasto intatto.

Albano Carrisi e Loredana Lecciso hanno concepito due figli: Jasmine, classe 2001, e Al Bano junior, Bido, nato nel 2002. Nonostante in passato ci siano state schermaglie soprattutto tra la donna e la ‘nemica’ Romina Power, ex moglie di Al Bano, pare che lui abbia sempre avuto le idee più che chiare. Ha tanta voglia di proseguire senza intoppi la sua relazione sentimentale con la showgirl italiana.