Totti e Ilary Blasi ancora chiusi nel silenzio, mentre Alex Nuccetelli continua a svelare retroscena sul loro addio, decisamente il più clamoroso di questa estate 2022. L’ex di Antonella Mosetti nonché sedicente amico dell’ex capitano della Roma è l’unico ad essersi esposto da quando i due hanno annunciato la rottura.

E va detto che finora le sue dichiarazioni non sono state smentite. L’ultima intervista l’ha rilasciata al settimanale Novella 2000 e riguarda ancora i motivi della crisi tra Totti e Ilary Blasi. Crisi che, sempre secondo Alex Nuccetelli, sarebbe iniziata tempo prima che Francesco conoscesse Noemi Bocchi.





Totti Ilary Alex Nuccetelli: “È successo qualcosa di grave”

“Per Francesco la famiglia è tutto – ha detto a Novella Alex Nuccetelli -Non si sarebbe mai allontanato se non fosse successo qualcosa di grave. Senza un valido motivo, Francesco non si sarebbe mai allontanato. Per lui la famiglia veniva prima di tutto e sopra ogni cosa. Per Ilary provava un amore esagerato, un’attrazione viscerale, qualcosa di grave è successo”.

Sempre Alex Nuccetelli ha anche annunciato che presto sarà lo stesso Totti a parlare di Ilary Blasi: “Quello che so è che Francesco assolutamente parlerà a breve, è successo qualcosa un anno e mezzo fa che gli ha dato molto fastidio. E dopo quel fatto da tempo considerava il rapporto con Ilary ormai tramontato”.

Anche queste dichiarazioni per ora non sono state smentite (ma nemmeno confermate) dal diretto interessato. Al contrario di Ilary Blasi, che mai come in questi mesi è stata così attiva su Instagram, Totti ha fatto perdere le sue tracce sui social. Ma allo stesso tempo, stando agli ultimi gossip e paparazzate, ha continuato a frequentare Noemi Bocchi.

