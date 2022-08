“Inc***ta nera!”. Ilary Blasi, la confessione di Alfonso Signorini: il racconto del conduttore tv

Alfonso Signorini, la rivelazione su Ilary Blasi. Anche il conduttore ha trascorso questi ultimi mesi estivi in vacanza. Il tempo necessario per ricaricare le batterie in vista della nuova edizione del GF Vip che come sempre promette grandi sorprese. Ma la rivelazione del conduttore non ha nulla a che vedere con il programma.

Alfonso Signorini, la rivelazione su Ilary Blasi. Il padrone di casa GF Vip ha reso noto sulle pagine del settimanale Chi di aver incontrato Ilary Blasi a Cortina. Un incontro piacevole, per inteso, ma anche un dettaglio che non poteva passare inosservato.





Alfonso Signorini, la rivelazione su Ilary Blasi dopo il loro incontro

“L’ho trovata più incaz*ata che triste per le sue ben note vicende sentimentali”, ha rivelato sulle pagine del settimanale il direttore. E questo riferito alla turbolente vita sentimentale della conduttrice e dell’ormai ex Francesco Totti. (Alfonso Signorini sul concorrente GF Vip: entrerebbe a una sola condizione).

“Questa estate mi ha fatto battere il cuore ed erano anni che questo non succedeva”. Ma capitolo a parte quello di Ilary Blasi, Alfonso Signorini ha voluto mettere chiarezza anche sulla su vita sentimentale. (Ilary Blasi su tutte le furie dopo gli ultimi fatti).

“Non chiedetemi di più perché sono fatti miei”, sono le parole di Signorini alla luce delle domande dei fan. Focus posto invece sul periodo di vacanza trascorso in compagnia degli amici: “L’alternanza di alti e bassi è ormai la cifra della mia vita” ha ammesso ancora Alfonso Signorini.

Un bilancio positivo per il conduttore che ormai da diversi anni guida il timone del reality show più seguito di sempre con indiscussa professionalità. Appuntamento per il 19 settembre, dunque. Il padrone di casa GF Vip ha già confermato la presenza di Umberto Smaila in coppia con il figlio. E molto altro ancora da scoprire.

“Ora è ufficiale”. Alex Belli e Delia Duran, la conferma è arrivata in queste ore