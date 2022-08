“Ora è ufficiale”. Alex Belli e Delia Duran, la conferma è arrivata in queste ore

Delia Duran e Alex Belli a Pechino Express. La voce sulla coppia protagonista dell’ultimo Grande Fratello Vip è stata lanciata. Martedì 6 settembre il programma condotto da Costantino della Gherardesca sarà trasmesso da TV8 per la prima volta in chiaro. La nona edizione dello show andrà in onda il martedì, come nell’edizione Rai del 2020. Nei giorni scorsi sono usciti anche i nomi dei concorrenti.

Al prossimo Pechino Express vedremo Alex Schwazzer, Bruno Fabbri, Ciro e Giovambattista Ferrara, Barbascura X e Andrea Boscherini, Rita Rusic e Cristiano di Luzio, Anna Ciati e Giulia Paglianiti, Victoria Cabello e Paride Vitale, Fru e Aurora Leone, Nikita Pelizon e Helena Prestes, Bugo e Cristiano Dondi, Sasha Sabbioni e Natasha Stefanenko. Ma, secondo quanto riporta ThePipol_Tv, il cast sarebbe diverso e comprenderebbe pure Alex Belli e Delia Duran.





Pechino Express 2022, dentro Alex Belli e Delia Duran

“Provini che vanno, provini che nascono – si legge nel post Instagram – Il nuovo cast di ‘Pechino Express’ sta prendendo forma per la prossima edizione condotta da Costantino della Gherardesca.

I papabili nomi potrebbero celarsi tra questi vip”. La pagina fa questi nomi: “Gli ex gieffini Alex belli

Delia Duran, Le cantanti Paola e Chiara, Le tenniste Francesca Schiavone e Flavia pennetta, Gli isolani

Edoardo Tavassi e Nicolas vaporidis, più una coppia di influencer che rappresenterà la generazione ‘Z’. Ma il tutto è work in progress”.

Secondo ThePipol_Tv Alex Belli e Delia Duran dovrebbero partecipare a Pechino Express come ‘ex gieffini’. Staremo a vedere. Intanto c’è chi nei commenti ricorda le dichiarazioni di pochi giorni fa dell’attore: “Ma Alex belli non diceva di dire addio alla tv per un’anno????🤣🤣🤣🤣🤣 Coerenza portami via!!!”.

In base a quanto riportato da ThePipol_Tv a Pechino Express ci saranno anche gli ex naufraghi ed amici Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis. Poi dentro anche le tenniste Francesca Schiavone e Flavia Pennetta e le cantanti Chiara e Paola. Tutti avrebbero già sostenuto almeno un provino.

