“Di nuovo insieme”. Alex Belli e Soleil Sorge, bomba sulla coppia di ex gieffini: la notizia è sulla bocca di tutti

Alex Belli e Soleil Sorge, la notizia alza l’asticella delle aspettative. Alchimia artistica, amicizia, complicità e anche passione, la coppia di ex gieffini ha tenuto tutti con il fiato sospeso durante l’edizione del GF Vip. E dopo una rottura definitiva e il ritorno dell’attore tra le braccia della moglie, all’orizzonte una possibilità sempre più certa.

Alex Belli e Soleil Sorge, ritorno in tv. Prospettive più che entusiasmanti nel cuore dei fan che hanno assistito per lunghi mesi a continui alti e bassi in quello che rimaneva della passione scoppiata davanti alle telecamere del GF Vip. Amicizia tra Alex e Soleil, ma anche un progettino niente male da condividere.





Alex Belli e Soleil Sorge, ritorno in tv di ‘coppia’. L’indiscrezione

Pare che alla luce della nuova edizione di Ciao Darwin che vedrebbe già all’opera gli storici timonieri del programma, Paolo Bonolis e Luca Laurenti, pronti allo start a partire dal mese di marzo, sarebbe stata Sonia Bruganelli a mettere lav pulce nell’orecchio.

La nota imprenditrice alla direzione del programma del marito, avrebbe dunque lanciato la proposta di avere anche loro, Alex Belli e Soleil Sorge, ma secondo la ‘regola’ del gioco, ovvero in fazioni poste in competizione tra di loro. (Alex Belli e Soleil Sorge, accuse pesanti davanti a Delia Duran).

Ovviamente una coppia ‘nemica’ se così può dirsi ovvero protagonista di squadre contrapposte pronte a remare dritto verso il traguardo finale. Non resta che capire se Alex Belli e Soleil Sorge accetteranno o meno il guanto di sfida.

