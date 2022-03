“Con te, lontano da qui…”. GF Vip, Soleil Sorge e Alex Belli non hanno perso tempo. Delia all’oscuro di tutto

Alex Belli e Soleil Sorge, il loro rapporto dopo il GF Vip. Sono stati in molti a chiedersi se la chimica tra i due ex gieffini fosse o meno solo “artistica”. Una definizione che non ha convinto molto, tra gli alti e bassi che hanno vissuto nel corso dell’esperienza condivisa davanti alle telecamere del reality show di Alfonso Signorini. Poi il drastico ‘addio’. Ma è stata davvero la loro scelta definitiva?

Una laison, se così si può dire, quella tra Alex Belli e Soleil Sorge che per certi aspetti ha disiso e sta continuando a dividere l’opinione pubblica. I due ex gieffini hanno provato più volte a raggiungere un compromesso per mettere a tacere ogni dubbio, ma il drastico addio ha poi nuovamente capovolto la situazione, non senza un colpo di scena finale.

Pare che proprio nel corso della semifinale sia stato l’ex attore di Centovetrine a tentare un riavvicinamento alla bella e speziata modella e influencer: “La cosa più importante è la verità che abbiamo nel nostro cuore. Alla fine quello che conta è quello che siamo noi realmente”.Sono state queste le parole di Alex. E poi?





Le dichiarazioni dell’attore sono andate incontro all’opportuna replica di Soleil, spazzando via ogni dubbio sul loro attuale rapporto di amicizia: “Quello che conta è tutto ciò che abbiamo vissuto, la nostra amicizia. Questo voglio portare con me fuori di qui”. Dunque pare che tra i due sia arrivata la tregua, o meglio la pace. E un regalo da parte di Alex Belli ha rappresentato poi la ciliegina sulla torta.

“Ti voglio dare questa catenella. Questa è l’equazione di Dirac, la formula dell’amore. Mette in equazione matematica quello che siamo stati noi. Quando due individui trovano una connessione telepatica insieme, anche se poi successivamente divisi, rimarranno per sempre uniti e questa te la voglio dare”. Alex Belli, dopo il gesto, ha aggiunto: “io sono sempre stato e sarò con Te, ho visto il tuo animo gentile, nonostante abbia dovuto prendere decisioni per tutelare la mia vita privata, l’amicizia artistica e telepatica la conservo nel cuore, nonostante tu voglia farmi vedere solo la tua gemella stron*a!”.