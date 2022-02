Dentro la casa del GF Vip gli animi sono sempre più bollenti. Ad incendiarli è Soleil Sorge che spara a zero su Alex Belli e Delia Duran. Nella giornata di ieri è andato in onda un pesantissimo confronto. “Tu sei un falso, perché mi hai detto che avevi messo in dubbio tutta la tua vita. Sotto le coperte più che le cose che tutti pensano, tu mi hai detto che eri innamorato. Mi hai guardato, mi hai detto ‘Soleil ti amo’. Io ti ho guardato e non ho risposto”, ha sbottato la Sorge ripetendo un discorso già varie volte affrontato con Alex.



“E allora rispondi anche tu adesso! Basta fare la parac..l.a – ha controbattuto Alex -. Ammetti i tuoi sentimenti. Io con te ho ammesso il mio innamoramento e tu ti trattieni, ma con me non funzionano ste falsità. Esci dalla corazza, esci fuori, esci allo scoperto. Puoi prendere in giro gli altri, ma non me. Tu mi stai dipingendo come un mostro e ti fa comodo. Non ammetti quello che hai nel tuo cuore per me, ciccia“, ha replicato Belli davanti alle telecamere del GF Vip.



Finita qui? Neanche per sogno perché dopo Soleil Sorge si è sfogata con Katia Ricciarelli nella stanza da letto del GF Vip. Soleil Sorge ha dichiarato di aver baciato Delia per mettere in atto una provocazione, si è detta convinta che quest’ultima, con quel bacio, abbia dimostrato che quella dei coniugi Belli sia in realtà tutta una farsa. E sono in molti a pensarla come lei.







“Mi ha detto (Delia) e fatto delle cose, proprio delle robe detto pesantissime ed invece è entrata qui al GF Vip ed ha invece rivalutato la mia persona, ha rivalutato tutto. Esatto. E questa è la dimostrazione. Puoi tu arrivare se ti fa male o se ti fa ingelosire o ti ferisce il tuo uomo con un’altra donna, a riuscire ad arrivare addirittura a voler baciare quell’altra donna? Io no. Quindi questa è la prova che è tutto una grandissima str*nzata!”.



Katia non è rimasta in silenzio. La sua pozione, del resto, l’aveva già espressa nella mattina del GF Vip rompendo con Alex Belli. “Io con lui non faccio niente, mi faccio condizionare. Il mio nome non lo metto vicino a lui. Pensavo fosse un momento così festaiolo, ma non ti puoi addossare tutta la colpa. È ora di finirla.”