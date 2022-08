“Si sono lasciati”. Matrimonio naufragato, la vip italiana è tornata single ad appena un anno dalle nozze

Ludovica Frasca, matrimonio finito. L’ex velina di Striscia la Notizia si era sposata con l’imprenditore londinese Frank Faricy con una cerimonia molto intima nel marzo del 2021. Insieme da un anno, la showgirl e l’amministratore delegato di XGen, azienda che si occupa di intelligenza artificiale, hanno deciso di convolare a nozze con rito civile. Una decisione a sorpresa, tanto che non avevano avuto nemmeno il tempo di acquistare le fedi. Fedi che furono fabbricate a casa artigianalmente.

“Ragazze, meet the Faricy! – annunciò Ludovica Frasca sui social – Lo abbiamo fatto!! Solo noi due e quattro amici. E’ stato un momento unico e speciale nella sua realtà. E sì, eravamo in Comune in mezzo ad altre persone (che erano lì per motivi completamente diversi dai nostri)”. L’idea era poi quella di celebrare anche il matrimonio religioso una volta finita la pandemia. Ma evidentemente qualcosa è andato storto.





Ludovica Frasca e l’emozionante cerimonia in Comune

L’ex velina di Striscia La Notizia Ludovica Frasca era al settimo cielo: “I nostri anelli sono temporanei e li abbiamo costruiti a casa con dei cavi elettrici, i preferiti di Frank. Sì c’erano cellulari che squillavano e zero glitter ma in quel momento tutto si è fermato e c’eravamo solo noi due e abbiamo detto ‘I do’ perché quello che contava, ora, era sigillare la nostra promessa. Non vedo l’ora di celebrare con una vera e propria cerimonia, romantica come noi, il nostro amore nella mia Italia bellissima”.

Adesso c’è chi sostiene che la storia tra Ludovica Frasca e Frank Faricy sia terminata. Il portale ThePipolGossip fa sapere che l’ex velina si è trasferita a Milano da mesi e nessuno ha visto al suo fianco il marito. Persone vicine a Ludovica parlano di crisi, anzi di rottura totale tra i due. Secondo le indiscrezioni raccolte la showgirl in questo momento starebbe pensando soltanto alla sua carriera e quindi cinema e tv. Infine il dettaglio più importante: Ludovica Frasca non porta più la fede al dito.

Insomma, sembra a questo punto improbabile per non dire impossibile che i due festeggino il matrimonio in Italia come inizialmente previsto. Ludovica Frasca aveva fatto parlare di sé per una relazione con il comico Luca Bizzarri. L’ex velina è nata a Napoli nel 1992 ed è figlia d’arte. La mamma, Feliciana Iaccio, è stata presentatrice di Giochi Senza Frontiere. Antonio Ricci scelse Ludovica per Striscia la Notizia e poi come co-conduttrice per alcune edizioni di Paperissima Sprint.

