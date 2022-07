Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis pronti per Pechino Express? A lanciare l’indiscrezione è il fratello di Guendalina. Sull’Isola dei Famosi tra lui e l’attore romano è nata una grande amicizia. Nelle ore scorse Edoardo aveva rivelato la ragione del suo addio. “Non mi faceva più male il ginocchio ma il referto diceva altro per cui la produzione, pur desiderando farmi restare, non poteva assumersi la responsabilità del mio rientro e di un eventuale altro incidente”.



“Avevano le mani legate […] Avevo proposto di restare e di assumermi io stesso la responsabilità di ogni eventuale incidente ma non è stato possibile. Erano i primi a volere che io restassi ma c’era un referto e di fronte a quello si sono dovuti bloccare”. Ora, come detto, la coppia potrebbe ritrovarsi. “Certo che farei Pechino Express con Nicolas Vaporidis. Io con lui farei qualsiasi cosa. Quel programma è proprio bello. Lo farei eccome, bello farlo con Nico”.





Pechino Express, Edoardo Tavassi: “Pronto a far coppia con Nicolas”



E ancora: “Sì mi divertirebbe e direi subito di sì. Tanto abbiamo già fatto L’isola che ci ha abituati a tutto e alla fame. Io ho perso 23, forse anche 24 kg. Nicolas è quello che ha sofferto di più la fame con Carmen. Loro due morivano di fame. Io non l’ho mai sofferta, sono entrata con la panza. Sono entrato che pesavo 112 kg. Pensavo ‘mo me tuffo in mare e faccio uno tsunami”. Poi sul ritorno dell’amico in Italia. (Leggi anche “Hai vinto tu!”. Isola dei Famosi, l’annuncio di Ilary Blasi a fine serata: ovazione in studio)



“Se vado a prendere Nicolas in aeroporto? Devo lavorare ragazzi e lui ha contattato i parenti per andarlo a prendere. Bisogna rispettare gli spazi degli altri. Ognuno di noi ha delle persone che vuole vedere prima. Lui non vede la famiglia da mesi. L’Isola è una cosa e lui è giusto che ora abbracci la sorella e la madre. Mi ha detto che voleva passare più tempo con loro una volta finito il reality. Adesso vede loro e poi sabato ci vedremo noi. E insieme s’annamo a ubriacà”.



“Di sicuro mi mancheranno i tramonti con lui. Nicolas è un romanticone su ste cose. Si trovava ai posti belli e mi diceva ‘questo è il nostro posto’. Ne aveva trovato uno bellissimo con un tronco bianco gigantesco. Ci mettevamo a vedere il tramonto e dicevamo ‘cavolo ci mancherà però l’isola’. Era un momento nostro quello”.

