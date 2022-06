Nicolas Vaporidis vince l’Isola dei Famosi 2022. Sono passati 99 giorni dalla prima puntata dell’edizione più lunga di sempre. E come spesso accade i bookmakers avevano previsto bene. L’attore italo-greco ha trionfato a mani basse. Niente da fare per Carmen Di Pietro, Mercedesz Henger e Luca Daffrè. L’unico che avrebbe potuto battere Nicolas era Edoardo Tavassi, ma con lui fuori gioco, per Vaporidis è stato tutto più semplice.

Nicolas Vaporidis vince l’Isola dei Famosi 2022 ed evidentemente in questi 100 giorni è stato quasi perfetto. L’attore romano non si è mai tirato indietro, ha messo tutta la sua energia nelle prove, ha litigato quando serviva ed ha stretto legami importanti a Cayo Cochinos. Per lui tuttavia è una vittoria agrodolce: avrebbe voluto con lui in Honduras l’amico Edoardo Tavassi. I due infatti sono diventati buoni amici durante i mesi passati sulle spiagge honduregne.





Nicolas Vaporidis vince l’Isola dei Famosi 2022

A riguardo, Nicola Vaporidis ha detto: “Siamo stati per mesi a pensare a come sarebbe finita. Parlavamo sempre della finale e poi è capitata questa cosa brutta. Devo dire che mi manca già. Non c’è lo stesso entusiasmo nell’arrivare al traguardo senza di lui. Certo che sono felice per essere qui, però non è la finale che speravo. So che anche lui ci teneva tantissimo. Questa cosa è stata proprio una sfortuna e non c’avrei mai pensato”.

Nicolas Vaporidis vince l’Isola dei Famosi 2022 e racconta: “Non ci volevo credere quando me l’ha detto. Parlavamo di fare insieme il viaggio verso l’Italia. Eravamo certi che avremmo festeggiato chiunque avesse vinto. Pensavamo già all’elicottero e alle risate che ci saremmo fatti. Invece nulla lui è già tornato. Ridevamo pensando a quanto ci saremmo divertiti allo scalo di Madrid e al volo di ritorno”.

“Vabbè è andata così, però non sarà la finale che volevo. – ha concluso Nicolas – Come se fosse una felicità a metà ad essere onesto”. Nicolas Vaporidis vince con l’87% dei voti (Luca 13%). Naturalmente grandi applausi dallo studio, soprattutto non è passata inosservata l’esultanza dei fratelli Tavassi. Poco dopo l’attore ha dedicato il premio a Edoardo.

