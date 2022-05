Isola dei Famosi, Lory Del Santo critica Nicolas Vaporidis. Nello specifico a Lory Del Santo non era piaciuto il modo in cui ha trattato Mercedesz Henger e favorito l’allontanamento della figlia della showgirl da Edoardo Tavassi. “Non devi cadere nel loop di dare troppe spiegazioni. Quello che hai fatto prima con altre persone non riguardano questa faccenda, tu di questo non ne devi parlare più. D’ora in poi, quello che è stato prima è top secret, perché non puoi incriminare una persona per ciò che è successo prima, secondo il mio punto di vista è sbagliato”.



“La tua vita privata è intoccabile, perché solo tu puoi sapere la verità sulla tua vita privata”. Mercedesz ha confidato di aver parlato nuovamente con il naufrago per chiarire. “Mi sono esposta, sono stata io stesso a dirlo. Lui ha confidato tantissime cose a me e io a lui, non mi aspettavo che lui le usasse contro di me, ribaltando anche la frittata. Errore mio”.

E ancora: “Sono venuta qui per far divertire anche mia madre, mia sorella di tredici anni e non mi va che mi vedono così, che vedano queste scenate. Mi è sembrato un accanimento piuttosto esagerato, ci sono rimasta male”. Lory, che sembra essere schierata dalla parte di Henger, ha fatto notare alla naufraga che il problema principale è stato Nicolas Vaporidis.



“La gente si appiglia a qualsiasi cosa pur di discutere. Un uomo vero, quando si mette di mezzo un amico che parla male di una donna con la quale lui ha avuto un feeling, che si permette di giudicarla così brutalmente… Nicolas non è un vero amico, non dovrebbe giudicare se è un vero amico, ti dà il tempo di riflettere”.



E ancora: “È uno geloso, che rosica perché da quando Edoardo ha conosciuto te è stato contento, gli hai dato nuovi impulsi. Nicolas ha paura di perdere il monopolio su una persona che gli serve, non è un vero amico altrimenti non si sarebbe comportato così”. Secondo Lory quindi un ‘vero uomo’ non si comporta così. I fan dell’Isola dei Famosi non sembrano essere d’accordo. “Lory che è una grandissima furba sa che Nicolas è il più forte e fa di tutto per screditarlo ma il pubblico non è fesso come lei pensa, basta vedere le volte che è stata eliminata lei”.

