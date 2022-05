Isola dei famosi, critiche agli autori. A poche ore dalla diretta l’aria in Honduras si fa pesante. Comes se, per altro, non lo fosse abbastanza. Ieri, durante il day time, Edoardo Tavassi era stato accusato dalla sorella Guendalina. Tutto è successo quando la produzione ha chiesto alla naufraga di esprimere un giudizio sui suoi compagni per guadagnare un’importante ricompensa. Pesante il giudizio su Edoardo: “Non mi vuoi mai dare retta…Tu non fai nulla qua se non fare le buche sulla stuoia…Sono molto deluso. All’interno dell’Isola non fai niente…E mi devo giustificare? Curati la tua permalosità…”.



La risposta di Edoardo ha il sapore della rottura: “Ci sono rimasto male per le parole di mia sorella…Pensavo parlasse bene di me, invece mi sono sentito dire il peggio del peggio…”. Dalle polemiche non è esclusa neppure Lory Del Santo. Per molti telespettatori, riporta il sito Funweek, la showgirl, attrice e regista ha approfittato dell’assenza di Nicolas Vaporidis per seminare un po’ di zizzania: ha parlato male di lui alle sue spalle, proprio mentre era in infermeria.





Isola dei famosi critiche agli autori: il pubblico difende Nicolas



“Lory Del Santo e Mercedesz che sparlano di Nicolas mentre questo non c’è, che tristezza” ha scritto un utente su Twitter. E ancora, sempre critiche a Lory Del Santo: “Ma Lory è da mezz’ora che parla contro Niolas. Ce la fa a pensare ad altro? Poi l’offesa se le dicono che parla male di tutti con tutti”, “Lory non parla male? Sta parlando male della qualunque. Attenzione, parlare male vuol dire che tu non dici in faccia le cose” ha commentato un altro utente.



Secondo gli utenti Mercedesz sarebbe favorita dagli autori. Alcuni telespettatori, ricorda ancora Funweek.it, hanno notato che Nicolas in questi giorni è assente dalle immagini trasmesse durante i daytime per via di un infortunio che l’ha costretto a stare in infermeria, al contrario gli autori starebbero dando molta più visibilità a Mercedesz Henger. E questo potrebbe svantaggiare l’attore romano.



Questo perché in questi giorni si vedono contrapposti Mercedesz Henger (sbarcata da poco sull’Isola e alla sua seconda partecipazione nel reality) e Nicolas Vaporidis (che fin dal primo giorno è stato al centro di critiche e discussioni) al televoto. Inoltre, sempre secondo gli spettatori, in altri casi gli infortuni hanno reso “immuni” dal televoto alcuni concorrenti, ma a Nicolas sarebbe stato riservato un trattamento diverso.

“Vai a curarti”. Isola, rottura a un passo tra Edoardo e Guendalina Tavassi