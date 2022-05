Edoardo e Guendalina Tavassi lite all’Isola dei Famosi, è successo durante il day time di oggi. Un colpo di scena incredibile che ha spinto in Edoardo alle lacrime. Nelle ore scorse Edoardo era stato al centro di un confronto con Mercedesz Henger arrivando a dire, apertamente, come di lei non si fidi al 100%. “Vedere Mercedesz che mi difende a spada tratta come se fossi suo marito dovrebbe farmi piacere, ma in realtà a me me puzza… io scherzo, gioco, ma lei non è la mia ragazza…”.



Che qualcosa non andasse si è capito poco dopo quando, dopo l’allontanamento di Edoardo, Mercedesz Henger ha iniziato ad avvicinarsi a uno dei nuovi naufraghi sbarcati in Honduras, l’ex volto di Uomini e Donne Luca Daffrè. “Era tutta un’altra situazione poco prima che arrivaste voi”, aveva dichiarato Mercedesz parlando con Luca, che ha risposto: “Se sei tu l’interessata mi fa anche piacere che mi racconti”. Un avvicinamento che non era passato sotto silenzio.

Edoardo e Guendalina Tavassi lite all’Isola dei Famosi: è rottura?



Tanto che Edoardo, confessandosi con Carmen, aveva detto: “Ha trovato il rimpiazzo già, sono stato rimpiazzato subito. Era amore vero. Un’oretta, il tempo di recupero è di un’ora. Stava già chiacchierando con quelli nuovi. L’amore dura poi in un’ora ti innamori di un altro, è così. La parte sentimentale lei sta già a posto. Prima piangeva al tramonto e ora”.



Edoardo resta comunque uno dei favoriti per la vittoria finale. Secondo Agimeg, al primo posto come strafavoriti ci sono ex aequo Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi a 2,75. Dunque, l’attore del film Notte prima degli esami e il fratello di Guendalina sarebbero in lizza per succedere ad Awed e conquistare il programma di Canale 5.



Tornando alla lite tra Edoardo e Guandalina tutto è successo quando la produzione ha chiesto alla naufraga di esprimere un giudizio sui suoi compagni per guadagnare un’importante ricompensa. Pesante il giudizio su Edoardo: “Non mi vuoi mai dare retta…Tu non fai nulla qua se non fare le buche sulla stuoia…Sono molto deluso. All’interno dell’Isola non fai niente…E mi devo giustificare? Curati la tua permalosità…”. La risposta di Edoardo ha il sapore delle rottura: “Ci sono rimasto male per le parole di mia sorella…Pensavo parlasse bene di me, invece mi sono sentito dire il peggio del peggio…”.

