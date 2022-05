Siamo vicini ad una nuova puntata dell”Isola dei Famosi’, in onda su Canale 5 nella serata di lunedì 9 maggio. In attesa di capire cosa succederà davanti a Ilary Blasi e agli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, a far discutere in queste ore è stato un battibecco tra Edoardo Tavassi e Guendalina Tavassi. Ebbene sì, sono stati proprio fratello e sorella ad avere una lite e ad accendere il clima in Honduras. C’è un motivo ben preciso dietro la sfuriata dell’uomo, ormai stanco di questa situazione.

Edoardo Tavassi e Guendalina Tavassi sono stati protagonisti anche nell’ultimo appuntamento dell”Isola dei Famosi’. Lei si è fatta tagliare i capelli da lui per poter incontrare il suo fidanzato: “Ok vado, ma siete dei sadici. Edoardo vai piano attento mi stai rovinando tutti i capelli aiuto. Guardate questo sta facendo uno schifo aiuto Edo fermate. Me li ha mozzati tutti. Dai guardate sembro Enzo Paolo. Non ne ho più sono pelata ragazzi”, ha urlato la naufraga dell’Isola dei Famosi che però è stata “ricompensata”.





Isola dei Famosi, lite tra Edoardo Tavassi e Guendalina Tavassi

Non c’è stato solamente un litigio tra Edoardo Tavassi e Guendalina Tavassi all”Isola dei Famosi’, infatti a fare rumore è stato anche lo scontro scoppiato tra Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis sul caffè. E proprio Guendalina ha preso le parti di Carmen: “Ma perché la seconda moca dobbiamo sprecarla e buttarla?”. Ma tornando ai due fratelli, lui non ha gradito particolarmente un gesto della 36enne, che si è comportata in modo non appropriato, stando alle parole del naufrago.

Edoardo Tavassi si è infuriato perché la sorella Guendalina lo ha risvegliato in modo brusco: “Questa è una questione di comportamento, io ti sveglio col caffè e tu mi svegli con le urla. E parlo perché hai sicuramente torto, è inutile che continui”. Infatti, lei ha provato in tutti i modi a giustificarsi, e ha anche esclamato: “Ma come rosichi, spero che dormi fino alla sera dopo, perché se ti svegli e stai così. Aspetti tanto, tu sei pazzo”. Vedremo se in serata ci sarà occasione per un chiarimento.

Intanto, tempo di rivelazioni di Carmen Di Pietro al figlio Alessandro: “Sono andata a cena con uno e mi parlava della moglie da andare a trovare al cimitero”. Una confessione che ha subito sollevato qualche dubbio in Alessandro che ha così voluto vederci chiaro, ma su cosa? Carmen Di Pietro pare abbia sempre sostenuto di essere single da ben 7 anni. E quindi non avrebbe detto la verità.

