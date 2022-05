Lory Del Santo, quante critiche all’Isola dei Famosi. Il reality è decisamente entrato nel vivo e tra i concorrenti gli animi si scaldano con una facilità estrema adesso. Anche perché a breve ci sarà una nuova eliminazione e nomination. L’ultimo a dover lasciare l’Isola è stato Clemente Russo.

In questo clima di strategie, schieramenti e nuove alleanze anche tanti infortuni. Un “lazzaretto” ha detto Ilary Blasi la scorsa diretta, all’ennesimo naufrago finito in infermeria. Anche Nicolas Vaporidis in questi giorni ne ha avuto bisogno ed è qui che per il pubblico Lory Del Santo ha fatto la mossa sbagliata. E sono arrivate critiche.





Lory Del Santo critiche: il gesto alle spalle di Nicolas Vaporidis

Per molti telespettatori, riporta il sito Funweek, la showgirl, attrice e regista ha approfittato dell’assenza di Nicolas Vaporidis per seminare un po’ di zizzania: ha parlato male di lui alle sue spalle, proprio mentre era in infermeria. “Lory Del Santo e Mercedesz che sparlano di Nicolas mentre questo non c’è, che tristezza” ha scritto un utente su Twitter.

E ancora, sempre critiche a Lory Del Santo: “Ma Lory è da mezz’ora che parla contro Niolas. Ce la fa a pensare ad altro? Poi l’offesa se le dicono che parla male di tutti con tutti”, “Lory non parla male? Sta parlando male della qualunque. Attenzione, parlare male vuol dire che tu non dici in faccia le cose” ha commentato un altro utente.

Lory dle santo e Mercedes che sparlano di nicolas mentre questo non c’è e infermeria che tristezza che palle #isola — Alessandra (@Alessan07633755) May 18, 2022

Ma Lory è da mezz’ora che parla contro Nicolas. C’è la fa a pensare ad altro?

Poi fa la semifinale se le dicono che parla male di tutti e con tutti#Isola — l’arcobaleno nei cieli di alex🌈 (@commentaribus) May 18, 2022

“Edoardo e Nicolas avevano ragione su Lory. Punzecchia e mette le pulci nell’orecchio andando da uno e dall’altro, tra l’altro in modo anche furbo perché non lo fa direttamente” e “Lory che è una grandissima furba sa che Nicolas è il più forte e fa di tutto per screditarlo ma il pubblico non è fesso come lei pensa, basta vedere le volte che è stata eliminata lei”. Se ne parlerà in puntata di tutte queste critiche a Lory Del Santo?

