“Subito in infermeria”. Isola dei Famosi, infortunio per Nicolas Vaporidis. Le sue condizioni

Infortunio per Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi: il naufrago portato in infermiera. Nella puntata di ieri non sono mancati i colpi di scena: eliminato della puntata è stato Clemente Russo. Un’eliminazione che era nell’aria come quella di Blind che è stato costretto a lasciare la Palapa riservando il “bacio di Giuda” a Mercedesz, “in difesa di Edoardo“. Così mentre sono arrivati sull’Isola, Luca Daffrè e Gennaro Auletto. Approdati in Palapa, i due hanno conquistato fin da subito l’attenzione della platea femminile, in particolar modo quella di Lory Del Santo e Carmen Di Pietro.



L’eliminazione di Clemente Russo arriva a stretto giro di quella di Laura Maddaloni che, in studio ospite di Ilary Blasi, si è scagliata contro Vladimir Luxuria, cogliendo come occasione una domanda posta dall’opinionista: “Quando ho visto che fin dal primo giorno mi hai punzecchiata, ci sono rimasta male. Da te che hai combattuto sempre contro l’ignoranza della gente, tu hai fatto lo stesso con me. Mi hai dato della persona aggressiva.”





Infortunio per Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi: ferito a un piede



Tornando a Nicolas Vaporidis, a dare l’annuncio del suo infortunio è stato Alvin: “Prima di mandarti il primo naufrago in nomination devo dirti che Nicolas si è fatto male…Camminando ha urtato una radice di una mangrovia nascosta nella sabbia. È entrata sotto l’unghia…”. Aveva detto a Ilary Blasi. Dopo una decina di minuti Nicolas è tornato.



“Mi fa male…Si è tagliato l’alluce…Ve lo risparmio…Ho praticamente preso la radice con l’alluce…Fa un po’ malino…”. Dopo essere rientrato Nicolas ha duramente criticato la coppia formata da Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger: l’attore romano non ha infatti nascosto tutte le sue perplessità. “Io sono a favore delle storie…Mi piacerebbe capire se le sue intenzioni sono vere oppure se è un amore giusto ai tempi del reality…”.



Su Mercedesz Henger, del resto, aveva parlato anche l’esperto di gossip Andrea Alajmo che solo ieri a Mattino 5 aveva fornito nuovi retroscena sulla sua vita privata. Aveva spiegato come Mercedesz e Nunzio non fossero in buoni rapporti (pare che lei avesse confessato alla madre di non essere innamorata) ma anche come i due si fossero visti poco prima della partenza di Memy per l’Isola.

Alvin e Ilary Blasi, è successo dopo l’Isola dei Famosi: la reazione di Totti