Ilary Blasi, Alvin e l’Isola dei Famosi. Non c’è puntata in cui la conduttrice non stuzzichi il suo inviato, che nella maggior parte delle volte risponde a tono. In una delle ultime dirette ha anche finto di andarsene. Tutte queste battutine hanno iniziato a far mormorare il pubblico.

C’è maretta tra Ilary Blasi e Alvin o è solo un gioco? Qualche giorno fa Dagospia aveva spifferato che i due in realtà “non si sopportano” ma venerdì scorso conduttrice e inviato hanno giocato su queste voci, di fatto smentendole.





Ilary Blasi Alvin, cosa è successo dopo la puntata

Anche lunedì 16 maggio, durante l’ultima diretta dell’Isola dei Famosi non si sono risparmiati. Ad esempio, riporta il sito Funweek, quando Alvin ha cominciato a tossire in diretta, Ilary Blasi per ridere è caduta dalla sedia. Lui ha sorriso di fronte e lei “A buon rendere”, che fa capire come tra loro ci sia un gioco di reciproco “gufaggio”.

Dopo la diretta, poi, l’ennesimo round tra Ilary Blasi e Alvin. L’inviato ha pubblicato un post su Instagram per prenderla in giro. Ha postato un montaggio su uno screenshot di Casa Vianello, in cui Sandra e Raimondo erano a letto. Al posto delle loro facce la sua e quella della conduttrice e sotto un commento ironico basato sul fatto che i due si lanciano continuamente frecciatine in diretta.

“Questioni di coperte tirate troppo, piedi freddi e bagno usato per troppo tempo…Alla fine, in ‘casa Ilary Blasi Alvin’ vincerà ovviamente Ilary Blasi e noi lo sappiamo, Nicola Savino, vero? Ma se viene qui in Honduras per il faccia a faccia secondo me una possibilità me la posso anche giocare …che dite? …ah se vieni qua Ilary portami anche la Gazzetta per favore”. Tra le tante reazioni al post, anche quella di Francesco Totti, che ha messo like come ad appoggiare l’inviato e anche a dimostrare che tra i due si scherza e basta.

