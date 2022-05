“Devi tornare in Italia”. Isola dei famosi, altro concorrente eliminato: Ilary Blasi lo annuncia a fine serata

Clemente Russo eliminato dall’Isola dei Famosi. Alla fine è questo il verdetto del pubblico in relazione al televoto lampo tra lui e Marco Cucolo. Ma riavvolgiamo un attimo il nastro e cerchiamo di capire come ci siamo arrivati. Non è stata una puntata fortunata, questo possiamo dirlo. E se in studio ad infortunarsi è la stessa Ilary Balsi (guarda qui il video della sua rovinosa caduta), anche sull’Isola non stanno messi meglio.

Nic infatti si è presentato con le stampelle, a causa di un infortunio riportato al piede. Anche Roger è stato vittima di una distorsione della caviglia ma è in rapida ripresa. Tuttavia, si è trovato costretto a saltare questa puntata. Fortunatamente, Guendalina si è ripresa, tornando ufficialmente in gara. Clemente Russo eliminato dall’Isola dei Famosi, dopo una puntata a dir poco spumeggiante.





Clemente Russo eliminato dall’Isola dei Famosi: cosa è successo

Sono arrivati sull’Isola, Luca Daffrè e Gennaro Auletto. Approdati in Palapa, i due hanno conquistato fin da subito l’attenzione della platea femminile, in particolar modo quella di Lory Del Santo e Carmen Di Pietro.

Poi è arrivato il momento dell’eliminazione nella Palapa: in nomination erano Lory Del Santo, Nic, Blind e Vaporidis.

A lasciare la Palapa, alla fine, è stato Blind. Quest’ultimo ha riservato il “bacio di Giuda” a Mercedesz, “in difesa di Edoardo“. Poi ancora due naufraghi sull’Isola dei famosi: Marco Maccarini e Pamela Petrarolo. Poco dopo, in Palapa hanno fatto il loro arrivo i naufraghi di Playa Sgamada, ovvero, Licia, Clemente, Fabrizia, Marco ed Estefania. Ilary Blasi ha chiuso il televoto lampo, comunicando i risultati.

Si salva Marco Cucolo, che è ufficialmente rientrato in gara. È a questo punto che la padrona di casa ha poi comunicato il nome del naufrago che ha dovuto abbandonare definitivamente la playa: Clemente Russo eliminato dall’Isola dei Famosi. Niente da fare per i coniugi entrambi impegnati nel reality show. Il pubblico ha chiaramente detto che i due non sono apprezzati e li ha rimandati a casa.

“L’ho notato io”. Isola dei Famosi, la strana scoperta su Laura Maddaloni e Clemente Russo