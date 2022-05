Ilary Blasi cade all’Isola dei Famosi. Attimi di tensione durante la 17esima puntata di questa edizione 2022. La padrona di casa, proprio nei minuti finali, ha perso l’equilibrio mentre era seduta sullo sgabello. Erano le una passate quando la moglie di Francesco Totti è caduta a terra in maniera davvero scomposta. Ilary, da quello che è sembrato rivedendo le immagini, si è sbilanciata in avanti mentre si stavano svolgendo le nomination ed è finita gambe all’aria.

Immediato l’intervento dei due opinionisti in studio, Nicola Savino (scopri cosa è successo solo qualche giorno fa) e Vladimir Luxuria. I due, neanche a dirlo, si sono precipitati su di lei per capire se avesse riportato danni o meno. Prima di loro, Gustavo Rodriguez si è fiondato sulla presentatrice per darle una mano. Ilary Blasi cade all’Isola dei Famosi e in tanti temono si sia fatta davvero male, stavolta. Tuttavia la conduttrice sta bene, almeno per ora: nessun infortunio grave riportato. Per fortuna, quasi immediatamente, Ilary si è messa a ridere anche se è risultata molto imbarazzata per la figura barbina appena fatta.

Ilary Blasi: età, altezza, peso, marito e figli. Tutto sulla conduttrice





Ilary Blasi cade all’Isola dei Famosi, terrore in studio

Per fortuna Nicola Savino ci ha iniziato a scherzare sin da subito: “Davvero, così? Ma sei Malgioglio? Ma davvero, stai bene?”. Ilary ha detto: “Tutto a posto”. A quel punto, dopo la ripresa, hanno iniziato tutti a ridere. “Dai tempi di Valeria Marini non si vedeva una cosa così”, ha detto Vladimir Luxuria, che ha ricordato l’epico scivolone che interessò l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori.

“Mi sono sbilanciata”, ha commentato la Blasi. “Per forza, metti una giacca che pesa nove chili”, l’ironia di Savino, in riferimento al look originale della capitolina che poi ha ringraziato papà Rodriguez per essere stato l’unico concorrente tra gli eliminati presenti in studio ad essere andato in aiuto: “Grazie Gustavo”.

“Lui è venuto subito, voi ci avete messo mezzora”, ha detto la padrona di casa. “Zequila, mi meraviglio di te, da te non me l’aspettavo…”, dice Nicola Savino all’ex naufrago. “Tu Antonio niente?”, ha fatto eco Ilary. “Pensavo a uno scherzo”, la giustificazione impacciata di Zequila. Ilary Blasi cade all’Isola dei Famosi (in studio) e Nicolas Vaporidis poco prima si ferisce all’alluce. Che puntata.

“Sì, faccio anche questo”. Ilary Blasi, fuori programma all’Isola: pubblico in delirio