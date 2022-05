“Se ne va”. Nicola Savino, la clamorosa scoperta proprio durante l’Isola dei Famosi

Nicola Savino, la scoperta solo oggi. Non perde certamente tempo per farsi conoscere e apprezzare dal pubblico, prima davanti alle telecamere de Le Iene, poi davanti a quelle di Back to school e attualmente come opinionista all’Isola dei famosi. Insomma, pare che per Nicola Savino le novità siano ancora tante.

Nicola Savino ormai non fa che rivelarsi uno volti storici di Mediaset e secondo qualche indiscrezione trapelata in rete o meglio su Novella 2000 si legge che “ora pare, secondo le informazioni in nostro possesso, che sia alle porte un cambio di casacca per il noto conduttore di Deejay chiama Italia”.





Mica male la scoperta su Nicola Savino, e colpo di scena, non riguarderebbe neanche la Rai, altra azienda per cui il conduttore ha messo a disposizione le competenze, come in Quelli che il calcio, poi Scorie, Star academy, L’isola dei famosi, Dopo Festival e Boss in incognito, tanto per citare alcuni programmi.

Un “trasloco” stando a quanto si apprende su Novella 2000 “verso Sky”. La scoperta nel dettaglio: “Secondo quanto apprendiamo infatti Nicola Savino si appresterebbe a chiudere il suo contratto con Mediaset il 27 di giugno, giorno in cui andrà in onda la finalissima dell’edizione 2022 dell’Isola dei famosi, da settembre si cambia”.

E sulla testata giornalistica si apprende ancora: “Per Nicola Savino pare che si aprirebbero le porte di Tv8 per un contratto che lo legherebbe in esclusiva con la rete generalista gratuita del gruppo Sky”. Scoperta bomba non credete? Si resta in attesa di una conferma.

