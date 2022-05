Pochi giorni fa le furiose polemiche, ora il rischio concreto dell’eliminazione. Laura Maddaloni sta vivendo giorni di fuoco all’Isola dei Famosi. Prima lo scontro con Nicolas Vaporidis che ha coinvolto anche il marito Clemente Russo. Sono volate accuse e parole grosse. “Ragazzi mi ha detto proprio ‘ti faccio un C così’ – le parole dell’attore – Questo detto da un pugile dei pesi massimi non credo sia una bella cosa da dire in diretta televisiva”. Ora su Laura Maddaloni esce fuori pure una voce che riguarda il fratello Marco.

Prima, però, vale la pena ricordare che Laura rischia di finire su Playa Sgamada. O lei o Lory Del Santo, ma se i sondaggi hanno ragione è la moglie di Clemente Russo ad essere ‘spacciata’. 12% delle preferenze contro l’88% è una bella differenza a favore di Lory. Intanto lontano dall’Honduras, e per la precisione qui in Italia la stessa Laura Maddaloni è finita in una discussione che riguarda anche suo fratello Marco. Lo ricordate? Già, è proprio lui che vinse l’Isola dei Famosi nel 2019.





A quanto pare tra Laura Maddaloni e il fratello Marco il rapporto non è dei migliori. La segnalazione è arrivata all’esperta di gossip Deianira Marzano che ne ha parlato su Instagram. “Ciao Deia – scrive una follower – ho notato che Marco Maddaloni, il fratello di Laura che vinse l’Isola, non segue su IG sua sorella e il cognato. Inoltre a inizio Isola ha fatto un post sulla sua avventura di anni fa senza menzionare un in bocca al lupo alla sorella e al cognato, e poi ieri ha fatto delle stories dove faceva vedere che guardava Made in Sud, piuttosto che l’Isola. Mi pare un po’ strano”.

Alla segnalazione Deianira Marzano ha risposto: “Non so, non seguo, ma devo dire che per quel poco che ho conosciuto quando Berni si allenava con Marco Maddaloni è davvero un ragazzo a modo, gentile e perbene”. Poco dopo, tuttavia, altri utenti hanno commentato confermando quanto veniva insinuato nella prima segnalazione.

Un follower scrive: “In merito a questo posso dirti che i fratelli sono in discussioni per motivi loro familiari! So che non si parlano. Oscura il nome, grazie!”. E ancora “Pare che tra Laura e il fratello ci sia un po’ di maretta”. Insomma le segnalazioni aumentano. E in qualche modo confermano che se il vincitore dell’Isola del 2019 non segue sui social né la sorella né il cognato ciò non è proprio casuale…

