“Esce stasera”. Isola dei Famosi, Ilary Blasi rassegnata: pronta a salutare la concorrente top

Isola dei Famosi, sempre più tesa la situazione in Honduras. Stasera nuova puntata e nuovi colpi di scena in arrivo. L’ultima puntata era stata segnata dal confronto tra Roger, Beatriz ed Estefania con la scelta del modello brasiliano su richiesta di Ilary Blasi. “Ci siamo detti tutto quello che dovevamo, abbiamo parlato, ci siamo chiariti, per me Beatriz è stata la storia più importante della mia vita e quindi io voglio la sua amicizia”, ha ammesso Roger.



“Nessuno si innamora in un mese, sarebbe davvero poco, nemmeno io sono innamorata dopo trenta giorni, però io sono presa da lui, mi piace ogni giorno di più e quindi voglio capire”, sono state le parole di Estefania. Alla fine la scelta di Roger: “A Beatriz voglio benissimo, è una persona importantissima per me, ma la collana la dò ad Estefania perché voglio conoscere il suo mondo anche fuori da qui, è la persona più importante per me qui, con cui parlo di tutto, riesce a tirarmi su”.





Laura Maddaloni eliminata dall’Isola dei Famosi



Intanto oggi è prevista una nuova eliminazione. Questa volta a finire su Playa Sgamada rischiando a tutti gli effetti l’eliminazione potrebbe essere una fra Laura Maddaloni e Lory Del Santo. Là l’eliminata troverebbe gli altri abitanti della spiaggia, ovvero Licia Nunez, Estefania Bernal e Clemente Russo. Come più volte dichiarato da Ilary Blasi la Sgamada è un’isola di passaggio.



Chi infatti stazione qui ha due possibilità: tornare in gioco o essere mandato definitivamente a casa. I fan del programma non hanno dubbi. Laura Maddaloni eliminata dall’Isola dei Famosi. Così è secondo i sondaggi che sembrerebbero essere chiarissimi. Per Laura solo il 12% delle preferenze, il restante 88% è tutto per Lory Del Santo.



Laura Maddaloni nell’ultima settimana ha fatto parlare molto di sé. “Mi ha dato fastidio l’accanimento che mi hanno fatto passare come una judoka aggressiva, non è passato il messaggio che sono una mamma di tre bambine. La mia vita però scoppia di gioia, meglio invidia che pietà! Mi sono sentita aggredita. Questo binomio judoka-aggressiva, pugile-aggressivo e basta! Ogni volta sono attaccata, dai concorrenti me lo aspetto ma da Vladimir Luxuria no”.

